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В Украине из-за ситуации с Covid-2019 могут мобилизовать студентов-медиков и резервистов

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Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции по Украине премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения создать реестр студентов-медиков и медиков-резервистов, находящихся в отставке.

Соответствующее поручение Шмыгаль отдал Минздраву во время внеочередного заседания правительства, которое состоялось 23 марта. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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Министерству здравоохранения – создать реестр студентов-медиков и медиков-резервистов, находящихся в отставке,
– говорится в доверенности главы Кабмина.

Создание такого реестра Шмыгаль объясняет вероятным привлечением студентов-медиков и медработников в отставке к работе в условиях эпидемии Covid-2019 в Украине.

"Мы должны понимать возможности нашей медицинской системы для того, чтобы оперативно реагировать и прогнозировать имеющиеся ресурсы для борьбы с распространением болезни", – отмечает премьер.

Заметим, что во время внеочередного заседания 23 марта Кабинет Министров принял еще ряд важных решений, чтобы не допустить распространения Covid-2019 на территории Украины. В частности, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях, запретило любые туристические авиапутешествия и запретило отключать электроэнергию населению.

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Кабинет Министров Украины Новости политики Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Денис Шмыгаль Учеба Новости учебы Высшее образование Студенты
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