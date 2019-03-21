В Украине из-за смерти пациента запретили антибиотик
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Цефтриаксон-БХФЗ".
Решение о запрете ведомство приняло в среду, 20 марта.
Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине
Речь идет об антибиотике "Цефтриаксон-БХФЗ", порошке для раствора для инъекций по 1000 мг во флаконах; 1 флакон с порошком в пачке серии 1260119. Производителем лекарства является Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО, г.Киев, Украина.
Серию препарата запретили из-за летального случая при применении серии 1260119 лекарственного средства "Цефтриаксон-БХФЗ", порошка для раствора для инъекций по 1000 мг во флаконах. Информацию о смерти предоставил ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".
В Украине запретили одну серию препарата "Цефтриаксон-БХФЗ"
Препарат назначают при инфекционно-воспалительных болезнях:
• инфекции дыхательных путей, особенно пневмония, а также инфекции уха, горла и носа;
• инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта);
• инфекции почек и мочевыводящих путей;
• инфекции половых органов, включая гонорею;
• сепсис;
• инфекции костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневые инфекции;
* инфекции у больных с ослабленной иммунной защитой;
• менингит;
• диссеминированный боррелиоз Лайма (II и III стадии);
• периоперационная профилактика инфекций при хирургических вмешательствах на органах желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, мочевыводящих путей и во время гинекологических процедур, но только в случаях потенциальной или известной контаминации.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.