В Украине из-за смерти пациента запретили антибиотик

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Цефтриаксон-БХФЗ".

Решение о запрете ведомство приняло в среду, 20 марта.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Речь идет об антибиотике "Цефтриаксон-БХФЗ", порошке для раствора для инъекций по 1000 мг во флаконах; 1 флакон с порошком в пачке серии 1260119. Производителем лекарства является Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО, г.Киев, Украина.

Серию препарата запретили из-за летального случая при применении серии 1260119 лекарственного средства "Цефтриаксон-БХФЗ", порошка для раствора для инъекций по 1000 мг во флаконах. Информацию о смерти предоставил ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".



В Украине запретили одну серию препарата "Цефтриаксон-БХФЗ"

Препарат назначают при инфекционно-воспалительных болезнях:

• инфекции дыхательных путей, особенно пневмония, а также инфекции уха, горла и носа;

• инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта);

• инфекции почек и мочевыводящих путей;

• инфекции половых органов, включая гонорею;

• сепсис;

• инфекции костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневые инфекции;

* инфекции у больных с ослабленной иммунной защитой;

• менингит;

• диссеминированный боррелиоз Лайма (II и III стадии);

• периоперационная профилактика инфекций при хирургических вмешательствах на органах желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, мочевыводящих путей и во время гинекологических процедур, но только в случаях потенциальной или известной контаминации.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.