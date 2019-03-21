В Украине из-за смерти пациента запретили антибиотик

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В Украине запретили одну серию препарата "Цефтриаксон-БХФЗ"
В Украине запретили одну серию препарата "Цефтриаксон-БХФЗ" / nationalpost.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Цефтриаксон-БХФЗ".

Решение о запрете ведомство приняло в среду, 20 марта.

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Речь идет об антибиотике "Цефтриаксон-БХФЗ", порошке для раствора для инъекций по 1000 мг во флаконах; 1 флакон с порошком в пачке серии 1260119. Производителем лекарства является Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО, г.Киев, Украина.

Серию препарата запретили из-за летального случая при применении серии 1260119 лекарственного средства "Цефтриаксон-БХФЗ", порошка для раствора для инъекций по 1000 мг во флаконах. Информацию о смерти предоставил ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".

В Україні заборонили одну серію препарату
В Украине запретили одну серию препарата "Цефтриаксон-БХФЗ"

Препарат назначают при инфекционно-воспалительных болезнях:

• инфекции дыхательных путей, особенно пневмония, а также инфекции уха, горла и носа;
• инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта);
• инфекции почек и мочевыводящих путей;
• инфекции половых органов, включая гонорею;
• сепсис;
• инфекции костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневые инфекции;
* инфекции у больных с ослабленной иммунной защитой;
• менингит;
• диссеминированный боррелиоз Лайма (II и III стадии);
• периоперационная профилактика инфекций при хирургических вмешательствах на органах желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, мочевыводящих путей и во время гинекологических процедур, но только в случаях потенциальной или известной контаминации.

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Теги: Медицина Новости Здоровье Здоровье Лекарства
Источник: 24 Канал
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