В Украине из-за смерти пациента запретили лекарства от болезней сердца и сосудов

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В Украине запретили "Метонат" серии 81338022.
В Украине запретили "Метонат" серии 81338022. / bdmai.org

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Метонат".

Решение о запрете ведомство приняло в среду, 3 апреля.

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Речь идет о препарате "Метонат", раствор для инъекций, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах; по 5 ампул в одностороннем блистере, по 2 блистера в пачке картонной серии 81338022.

Производителем лекарств является ЧАО "Лекхим – Харьков", Украина.

Временный запрет установили из-за уведомления от ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" о летальном случае при применении серии 81338022 лекарственного средства "Метонат".

В Україні заборонили
В Украине запретили "Метонат" серии 81338022

При каких болезнях назначают "Метонат"

"Метонат" применяют в комплексной терапии при:

• заболеваниях сердца и сосудистой системы: стабильная стенокардия нагрузки, хроническая сердечная недостаточность (NYHA i-III функциональный класс), кардиомиопатия, функциональные нарушения деятельности сердца и сосудистой системы;
• острых и хронических ишемических нарушениях мозгового кровообращения;
• пониженной работоспособности, физического и психоэмоционального перенапряжения;
• в период выздоровления после цереброваскулярных нарушений, травм головы и энцефалита.

Приобрести препарат можно только по рецепту.

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Теги: Здоровье Лекарства Новости Здоровье Медицина
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