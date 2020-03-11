В Украине из-за теплой погоды начался сезон клещей: фото

Из-за аномально теплых осени и зимы в Украине рано активизировались клещи. Часто эти маленькие насекомые становятся возбудителями опасной болезни – боррелиоза (болезни Лайма).

О том, что клещи начали активную деятельность, предупредил известный коллекционер и археолог Лаврентий Тарасевич на своей странице в Фейсбук.

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Тарасевич зафиксировал на камеру с десяток клещей, которые прицепились к его брюкам. Он предостерег украинцев не выходить в поля и леса без спрея от этих насекомых.

Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу по лесам немало,

– написал он.

Мужчина добавил, что эта ситуация его беспокоит больше, чем коронавирус.

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Как не стать жертвой клеща?

Чтобы вас не укусил клещ, необходимо соблюдать несколько простых советов:

Регулярно косите траву у дома, ведь клещи, как правило, живут неподалеку лесов и полей.

Если собрались на дикую природу или даже в парк, стоит одеть светлую однотонную одежду с длинными рукавами и длинные брюки, плотно облегающие тело – на светлом легче обнаружить клеща, а облегающая одежда, защитит от проникновения насекомых на кожу. Также необходимо позаботиться о головном уборе.

Ежедневно осматривайте себя, детей и домашних животных на предмет клещей. Обзор следует проводить каждые 2 часа во время прогулки и повторить после того, как вернулись домой. Кроме того, необходимо проверить все вещи, которые принесли с улицы – сумки, пледы и прочее.

На природе очистите место будущего отдыха от сухой травы, ветвей и хвороста.

Пользуйтесь аэрозолями и кремами, которые отпугивают клещей.

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