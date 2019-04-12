В Украине изменят названия 20 медицинских профессий
Мужчины в медицинской профессии есть, но соответствующие названия для своей работы в Национальном классификаторе профессий имели далеко не все.
Ранее профессию мужчинам в трудовой книжке записывали как "сестра-хозяйка", "главная медицинская сестра" и "акушерка", отмечает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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В ноябре провели опрос, в котором 90% участников проголосовали за изменения названий профессий.
Теперь наименования всех должностей и профессий в отрасли будут вносить в трудовую книжку, трудовой договор и другие документы в мужском или женском роде. То есть мужчин будут записывать как "медицинский брат", "акушер" и "санитар".
Новые названия профессий утверждены приказом Минздрава Украины № 805 "О внесении изменений в Справочник квалификационных характеристик профессий работников".
Изменения вступят в силу после внесения изменений в Национальный классификатор профессий — ориентировочно через несколько месяцев.
Какие названия медицинских профессий изменятся
|
Код
|
Было
|
Станет
|
1229.5
|
Главная медицинская сестра
|
Главная медицинская сестра/главный медицинский брат
|
3231
|
Сестра медицинская
|
Сестра медицинская/брат медицинский
|
3231
|
Сестра медицинская по диетическому питанию
|
Сестра медицинская (брат медицинский) по диетическому питанию
|
3231
|
Сестра медицинская по косметическим процедурам
|
Сестра медицинская (брат медицинский) по косметическим процедурам
|
3231
|
Сестра медицинская по лечебной физкультуре
|
Сестра медицинская (брат медицинский) по лечебной физкультуре
|
3231
|
Сестра медицинская по массажу
|
Сестра медицинская (брат медицинский) по массажу
|
3231
|
Сестра медицинская з фізіотерапії
|
Сестра медицинская (брат медицинский) з фізіотерапії
|
3231
|
Сестра медицинская по функциональной диагностике
|
Сестра медицинская (брат медицинский) по функциональной диагностике
|
3231
|
Сестра медицинская по стоматологии
|
Сестра медицинская (брат медицинский) по стоматологии
|
3231
|
Сестра медицинская милосердия
|
Сестра медицинская (брат медицинский) милосердия
|
3231
|
Сестра медицинская операционная
|
Сестра медицинская операционная/брат медицинский операционный
|
3231
|
Сестра медицинская патронажная
|
Сестра медицинская патронажная/брат медицинский патронажный
|
3231
|
Сестра медицинская поликлиники
|
Сестра медицинская/брат медицинский поликлиники
|
3231
|
Сестра медицинская станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи
|
Сестра медицинская/брат медицинский станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи
|
3231
|
Сестра медицинская стационара
|
Сестра медицинская/брат медицинский стационара
|
3231
|
Сестра медицинская-анестезист
|
Сестра медицинская-анестезист/брат медицинский-анестезист
|
3232
|
Акушерка
|
Акушерка/акушер
|
4131
|
Сестра-хозяйка
|
Работник по хозяйственной деятельности учреждения здравоохранения
|
5132
|
Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.)
|
Младшая медицинская сестра/младший медицинский брат (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица, санитар, санитар-уборщик, санитар-буфетчик и др.)
|
5132
|
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
|
Младшая медицинская сестра/младший медицинский брат по уходу за больными
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