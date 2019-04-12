В Украине изменят названия 20 медицинских профессий

Мужчины в медицинской профессии есть, но соответствующие названия для своей работы в Национальном классификаторе профессий имели далеко не все.

Ранее профессию мужчинам в трудовой книжке записывали как "сестра-хозяйка", "главная медицинская сестра" и "акушерка", отмечает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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В ноябре провели опрос, в котором 90% участников проголосовали за изменения названий профессий.

Теперь наименования всех должностей и профессий в отрасли будут вносить в трудовую книжку, трудовой договор и другие документы в мужском или женском роде. То есть мужчин будут записывать как "медицинский брат", "акушер" и "санитар".

Новые названия профессий утверждены приказом Минздрава Украины № 805 "О внесении изменений в Справочник квалификационных характеристик профессий работников".

Изменения вступят в силу после внесения изменений в Национальный классификатор профессий — ориентировочно через несколько месяцев.

Какие названия медицинских профессий изменятся

Код Было Станет 1229.5 Главная медицинская сестра Главная медицинская сестра/главный медицинский брат 3231 Сестра медицинская Сестра медицинская/брат медицинский 3231 Сестра медицинская по диетическому питанию Сестра медицинская (брат медицинский) по диетическому питанию 3231 Сестра медицинская по косметическим процедурам Сестра медицинская (брат медицинский) по косметическим процедурам 3231 Сестра медицинская по лечебной физкультуре Сестра медицинская (брат медицинский) по лечебной физкультуре 3231 Сестра медицинская по массажу Сестра медицинская (брат медицинский) по массажу 3231 Сестра медицинская з фізіотерапії Сестра медицинская (брат медицинский) з фізіотерапії 3231 Сестра медицинская по функциональной диагностике Сестра медицинская (брат медицинский) по функциональной диагностике 3231 Сестра медицинская по стоматологии Сестра медицинская (брат медицинский) по стоматологии 3231 Сестра медицинская милосердия Сестра медицинская (брат медицинский) милосердия 3231 Сестра медицинская операционная Сестра медицинская операционная/брат медицинский операционный 3231 Сестра медицинская патронажная Сестра медицинская патронажная/брат медицинский патронажный 3231 Сестра медицинская поликлиники Сестра медицинская/брат медицинский поликлиники 3231 Сестра медицинская станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи Сестра медицинская/брат медицинский станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи 3231 Сестра медицинская стационара Сестра медицинская/брат медицинский стационара 3231 Сестра медицинская-анестезист Сестра медицинская-анестезист/брат медицинский-анестезист 3232 Акушерка Акушерка/акушер 4131 Сестра-хозяйка Работник по хозяйственной деятельности учреждения здравоохранения 5132 Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) Младшая медицинская сестра/младший медицинский брат (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица, санитар, санитар-уборщик, санитар-буфетчик и др.) 5132 Младшая медицинская сестра по уходу за больными Младшая медицинская сестра/младший медицинский брат по уходу за больными

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