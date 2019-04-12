В Украине изменят названия 20 медицинских профессий

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В Украине изменят названия 20 медицинских профессий
В Украине изменят названия 20 медицинских профессий / medicalnewstoday.com

Мужчины в медицинской профессии есть, но соответствующие названия для своей работы в Национальном классификаторе профессий имели далеко не все.

Ранее профессию мужчинам в трудовой книжке записывали как "сестра-хозяйка", "главная медицинская сестра" и "акушерка", отмечает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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В ноябре провели опрос, в котором 90% участников проголосовали за изменения названий профессий.

Теперь наименования всех должностей и профессий в отрасли будут вносить в трудовую книжку, трудовой договор и другие документы в мужском или женском роде. То есть мужчин будут записывать как "медицинский брат", "акушер" и "санитар".

Новые названия профессий утверждены приказом Минздрава Украины № 805 "О внесении изменений в Справочник квалификационных характеристик профессий работников".

Изменения вступят в силу после внесения изменений в Национальный классификатор профессий — ориентировочно через несколько месяцев.

Какие названия медицинских профессий изменятся

Код

Было

Станет

1229.5

Главная медицинская сестра

Главная медицинская сестра/главный медицинский брат

3231

Сестра медицинская

Сестра медицинская/брат медицинский

3231

Сестра медицинская по диетическому питанию

Сестра медицинская (брат медицинский) по диетическому питанию

3231

Сестра медицинская по косметическим процедурам

Сестра медицинская (брат медицинский) по косметическим процедурам

3231

Сестра медицинская по лечебной физкультуре

Сестра медицинская (брат медицинский) по лечебной физкультуре

3231

Сестра медицинская по массажу

Сестра медицинская (брат медицинский) по массажу

3231

Сестра медицинская з фізіотерапії

Сестра медицинская (брат медицинский) з фізіотерапії

3231

Сестра медицинская по функциональной диагностике

Сестра медицинская (брат медицинский) по функциональной диагностике

3231

Сестра медицинская по стоматологии

Сестра медицинская (брат медицинский) по стоматологии

3231

Сестра медицинская милосердия

Сестра медицинская (брат медицинский) милосердия

3231

Сестра медицинская операционная

Сестра медицинская операционная/брат медицинский операционный

3231

Сестра медицинская патронажная

Сестра медицинская патронажная/брат медицинский патронажный

3231

Сестра медицинская поликлиники

Сестра медицинская/брат медицинский поликлиники

3231

Сестра медицинская станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи

Сестра медицинская/брат медицинский станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи

3231

Сестра медицинская стационара

Сестра медицинская/брат медицинский стационара

3231

Сестра медицинская-анестезист

Сестра медицинская-анестезист/брат медицинский-анестезист

3232

Акушерка

Акушерка/акушер

4131

Сестра-хозяйка

Работник по хозяйственной деятельности учреждения здравоохранения

5132

Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.)

Младшая медицинская сестра/младший медицинский брат (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица, санитар, санитар-уборщик, санитар-буфетчик и др.)

5132

Младшая медицинская сестра по уходу за больными

Младшая медицинская сестра/младший медицинский брат по уходу за больными

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины
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