В Украине изменят подход к лечению душевнобольных людей

Зоряна Скалецкая заявила, что Министерство здравоохранения планирует разработать законопроект "О психическом здоровье".

Новый проект закона должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, а также реформировать стратегии и практики системы охраны психического здоровья, заявила на своей странице в Facebook глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

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Зоряна Скалецкая – глава Минздрава “Психическое здоровье – это уровень психологического благополучия, который лежит в основе качества жизни каждого”.

По словам Скалецкой, специалисты из Литвы окажут Украине поддержку в этом вопросе, ведь эта страна имеет значительные наработки в этой области.

Уже состоялась встреча между работниками Минздрава и представителями Посольства Литовской Республики в Украине, где они договорились о сотрудничестве в сфере психического здоровья. Если все пойдет по плану, Литва должна помочь Украине построить новую программу.

Что планируют сделать?

Социализация людей с психическими расстройствами;

Разработка и внедрение программ для преодоления болезни на национальном и региональных уровнях;

Повышение уровня осведомленности в обществе о психическом здоровье;

Почему это нужно Украине

По оценкам Международного медицинского корпуса, около 75% украинцев не имеют доступа к квалифицированной помощи в сфере психического здоровья. Сейчас в Украине есть большое количество психиатров, однако не хватает квалифицированных психологов, психотерапевтов и социальных работников.

Также в Украине люди с психическими нарушениями часто обладают психологическими барьерами: высокая стоимость лечения, стыд, недоверие к системе, неосведомленность социума, из-за чего возникает страх делиться своими проблемами.

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