В Украине изменят подход к лечению душевнобольных людей

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В Минздраве готовят законопроект о психическом здоровье / Unsplash

Зоряна Скалецкая заявила, что Министерство здравоохранения планирует разработать законопроект "О психическом здоровье".

Новый проект закона должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, а также реформировать стратегии и практики системы охраны психического здоровья, заявила на своей странице в Facebook глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

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Зоряна Скалецкая – глава Минздрава
“Психическое здоровье – это уровень психологического благополучия, который лежит в основе качества жизни каждого”.

По словам Скалецкой, специалисты из Литвы окажут Украине поддержку в этом вопросе, ведь эта страна имеет значительные наработки в этой области.

Уже состоялась встреча между работниками Минздрава  и представителями Посольства Литовской Республики в Украине, где они договорились о сотрудничестве в сфере психического здоровья. Если все пойдет по плану, Литва должна помочь Украине построить новую программу.

Что планируют сделать?

  • Социализация людей с психическими расстройствами;
  • Разработка и внедрение программ для преодоления болезни на национальном и региональных уровнях;
  • Повышение уровня осведомленности в обществе о психическом здоровье;

Почему это нужно Украине

По оценкам Международного медицинского корпуса, около 75% украинцев не имеют доступа к квалифицированной помощи в сфере психического здоровья. Сейчас в Украине есть большое количество психиатров, однако не хватает квалифицированных психологов, психотерапевтов и социальных работников.

Также в Украине люди с психическими нарушениями часто обладают психологическими барьерами: высокая стоимость лечения, стыд, недоверие к системе, неосведомленность социума, из-за чего возникает страх делиться своими проблемами.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая Лечение Депрессия Психология Новости Здоровье Медицина
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