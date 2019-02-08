В Украине корью заболело больше людей, чем во всей Европе вместе
В Украине более 53 тысяч больных корью, а в остальных странах Европы в целом — чуть более 34 тысяч.
Количество больных корью в Европе в 2018 году достигло более 82 тысяч человек – это самый большой показатель десятилетия, пишет BBC.
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В Европе в 2018 году от кори погибли 72 человека, из них 16 — в Украине. Уровень вакцинации увеличивается, но этого мало, чтобы остановить распространение вируса.
"Больше всего заболевших в прошлом году было в Украине, причем суммарное количество больных корью в стране выше, чем в остальных странах Европейского региона вместе взятых", – говорится в сообщении.
10 стран с наибольшим количеством больных корью по результатам 2018 года:
- Украина — 53 218 людей
- Сербия — 5 076 людей
- Израиль — 2 919 людей
- Франция — 2 913 людей
- Италия — 2 517 людей
- Россия — 2 256 людей
- Грузия — 2 203 людей
- Греция — 2 193 людей
- Албания — 1 466 людей
- Румыния — 1 087 людей
Отметим, чтобы уберечься от кори, нужно сделать две дозы вакцины, которые защищают от болезни на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет).
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