В Украине корью заболело больше людей, чем во всей Европе вместе

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Сколько людей заболело корью
Сколько людей заболело корью / pixabay.com

В Украине более 53 тысяч больных корью, а в остальных странах Европы в целом — чуть более 34 тысяч.

Количество больных корью в Европе в 2018 году достигло более 82 тысяч человек – это самый большой показатель десятилетия, пишет BBC.

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В Европе в 2018 году от кори погибли 72 человека, из них 16 — в Украине. Уровень вакцинации увеличивается, но этого мало, чтобы остановить распространение вируса.

 
Корь – что это?
Корь – чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях — до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

"Больше всего заболевших в прошлом году было в Украине, причем суммарное количество больных корью в стране выше, чем в остальных странах Европейского региона вместе взятых", – говорится в сообщении.

10 стран с наибольшим количеством больных корью по результатам 2018 года:

  • Украина — 53 218 людей
  • Сербия — 5 076 людей
  • Израиль — 2 919 людей
  • Франция — 2 913 людей
  • Италия — 2 517 людей
  • Россия — 2 256 людей
  • Грузия — 2 203 людей
  • Греция — 2 193 людей
  • Албания — 1 466 людей
  • Румыния — 1 087 людей

Отметим, чтобы уберечься от кори, нужно сделать две дозы вакцины, которые защищают от болезни на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет).


Симптомы кори

 

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Теги: Здоровье Лечение Корь Медицина Эпидемия
Источник: 24 Канал
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