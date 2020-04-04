В Украине коронавирус обнаружили у 78 детей

По состоянию на 4 апреля, в Украине COVID-19 подтвердили у 1 096 человек, 78 из которых – это дети.

Такую статистику предоставил Центр общественного здоровья.

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Отметим, что в основном дети переносят COVID-19 значительно легче, чем взрослые. Из-за этого у них труднее обнаружить коронавирус, ведь часто он у них протекает бессимптомно.

В связи с этим, дети могут не выглядеть больными, но распространять инфекцию.

Зато среди всех подтвержденных случаев 60% составляют люди в возрасте от 30 до 59 лет. Остальные 20,7% – люди в возрасте от 60 до 100 лет.

К сожалению, от осложнений, вызванных болезнью, умерли 28 человек – из них 19 женщин и 9 мужчин.

В ЦОС сообщают, что 85% от всех умерших имели сопутствующие хронические болезни: тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.



Профилактика коронавируса / инфографика 24 канала

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