24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Украине коронавирусом болеют больше женщины

- Читати новину українською

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине коронавирусом COVID-19 чаще болеют женщины. Так, из общего количества больных – 52% женщины.

Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга.

Читайте также: В Украине усиливают карантинные мероприятия

Коронавирусом в Украине, по официальной статистике, чаще болеют сейчас женщины – 52%, мужчин среди больных – 48%,
– заявил Ляшко.

В возрастной группе от 50 до 59 лет среди больных 22%; 21% – люди от 30 до 39 лет; 20% – люди от 40 до 49 лет.

Интересно, что в мире тенденция несколько иная, коронавирусом чаще болеют мужчины. 50% всех смертей от коронавируса – это случаи заболевания среди мужчин. Кроме того, возрастное соотношение заболеваний в Украине тоже не соответствует общемировой тенденции.


Данные о смертности от коронавируса в мире / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
Комментарии

Читайте также

29 марта , 22:52 Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу
Новини шоу-бізнесу 22261
29 марта , 23:26 В Черновицкой области 16 новых больных COVID-19, среди них ребенок
Лікування 2980
сегодня , 04:50 Коронавирус в Черкасской области: количество больных COVID-19 достигло 50
Медицина 4247
29 марта , 22:38 В Украине от коронавируса умерли 10 человек: перечень областей
Лікування 37187
сегодня , 01:34 Украинцы, которые прибыли из Вьетнама, сопротивлялись обсервации, но на самоизоляцию согласились
Новини України 20336
сегодня , 02:30 Официально: глава Минздрава Емец и министр финансов Уманский уходят в отставку
Новини України 13127
сегодня , 00:15 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: уже заболели ровно 60 человек
Лікування 21260
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
Новини України 50618
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук