В Украине коронавирусом болеют больше женщины
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине коронавирусом COVID-19 чаще болеют женщины. Так, из общего количества больных – 52% женщины.
Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга.
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Коронавирусом в Украине, по официальной статистике, чаще болеют сейчас женщины – 52%, мужчин среди больных – 48%,
– заявил Ляшко.
В возрастной группе от 50 до 59 лет среди больных 22%; 21% – люди от 30 до 39 лет; 20% – люди от 40 до 49 лет.
Интересно, что в мире тенденция несколько иная, коронавирусом чаще болеют мужчины. 50% всех смертей от коронавируса – это случаи заболевания среди мужчин. Кроме того, возрастное соотношение заболеваний в Украине тоже не соответствует общемировой тенденции.
Данные о смертности от коронавируса в мире / Инфографика 24 канала
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