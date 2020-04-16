В Украине коронавирусом заболел 4161 человек
По состоянию на утро 16 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 397 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщили в Минздраве. В Украине зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19.
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Летальных случаев – 116, 186 пациентов выздоровели.
В Черновицкой области подтвердили коронавирус у 662 человек, что является наибольшим количеством по областям. В столице Украины – 644 случая.
Количество больных по областям:
- Винницкая область — 279 случаев;
- Волынская область — 109 случаев;
- Днепропетровская область — 78 случаев;
- Донецкая область — 12 случаев;
- Житомирская область — 162 случая;
- Закарпатская область — 116 случаев;
- Запорожская область — 115 случаев;
- Ивано-Франковская область — 401 случай;
- Кировоградская область — 198 случаев;
- м. Киев-644 случая;
- Киевская область — 234 случая;
- Львовская область — 166 случаев;
- Луганская область — 4 случая;
- Николаевская область — 22 случая;
- Одесская область — 73 случая;
- Полтавская область — 27 случаев;
- Ровенская область-204 случая;
- Сумская область — 80 случаев;
- Тернопольская область — 333 случая;
- Харьковская область — 40 случаев;
- Херсонская область — 44 случая;
- Хмельницкая область — 37 случаев;
- Черновицкая область — 662 случая;
- Черкасская область — 110 случаев;
- Черниговская область — 11 случаев.
Добавим! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За последние сутки поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на коронавирус.
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала
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