В Украине коронавирусом заболел 4161 человек

По состоянию на утро 16 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 397 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщили в Минздраве. В Украине зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте также Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: перечень

Летальных случаев – 116, 186 пациентов выздоровели.

В Черновицкой области подтвердили коронавирус у 662 человек, что является наибольшим количеством по областям. В столице Украины – 644 случая.

Количество больных по областям:

Винницкая область — 279 случаев;

Волынская область — 109 случаев;

Днепропетровская область — 78 случаев;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 162 случая;

Закарпатская область — 116 случаев;

Запорожская область — 115 случаев;

Ивано-Франковская область — 401 случай;

Кировоградская область — 198 случаев;

м. Киев-644 случая;

Киевская область — 234 случая;

Львовская область — 166 случаев;

Луганская область — 4 случая;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 73 случая;

Полтавская область — 27 случаев;

Ровенская область-204 случая;

Сумская область — 80 случаев;

Тернопольская область — 333 случая;

Харьковская область — 40 случаев;

Херсонская область — 44 случая;

Хмельницкая область — 37 случаев;

Черновицкая область — 662 случая;

Черкасская область — 110 случаев;

Черниговская область — 11 случаев.

Добавим! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За последние сутки поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на коронавирус.



Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.