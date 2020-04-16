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В Украине коронавирусом заболел 4161 человек

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Количество больных коронавирусом украинцев / Unsplash

По состоянию на утро 16 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 397 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщили в Минздраве. В Украине зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19.

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Летальных случаев – 116, 186 пациентов выздоровели.

В Черновицкой области подтвердили коронавирус у 662 человек, что является наибольшим количеством по областям. В столице Украины – 644 случая.

Количество больных по областям:

  • Винницкая область — 279 случаев;
  • Волынская область — 109 случаев;
  • Днепропетровская область — 78 случаев;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 162 случая;
  • Закарпатская область — 116 случаев;
  • Запорожская область — 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 401 случай;
  • Кировоградская область — 198 случаев;
  • м. Киев-644 случая;
  • Киевская область — 234 случая;
  • Львовская область — 166 случаев;
  • Луганская область — 4 случая;
  • Николаевская область — 22 случая;
  • Одесская область — 73 случая;
  • Полтавская область — 27 случаев;
  • Ровенская область-204 случая;
  • Сумская область — 80 случаев;
  • Тернопольская область — 333 случая;
  • Харьковская область — 40 случаев;
  • Херсонская область — 44 случая;
  • Хмельницкая область — 37 случаев;
  • Черновицкая область — 662 случая;
  • Черкасская область — 110 случаев;
  • Черниговская область — 11 случаев.

Добавим! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За последние сутки поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на коронавирус.

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Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Здоровая жизнь
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