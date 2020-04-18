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В Украине коронавирусом заболели 978 медиков и 332 ребенка

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Сколько медиков заразились коронавирусом в Украине / Unsplash

По состоянию на 18 апреля, в Украине коронавирус обнаружили у 5106 человек, из которых 978 медиков и 332 ребенка.

Об этом во время пресс-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов

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Степанов сообщил, что за сутки болезнь обнаружили у 12 детей и 99 медицинских работников. Однако 1 ребенок и 4 медицинских работника выздоровели.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 5106 человек, из них 332 ребенка, а также 978 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 275 человек, а летальных случаев 133,
– сказал Степанов.

Известно, что больше всего случаев заражения коронавирусом среди медперсонала зафиксировали в Винницкой области.

Добавим, что в стране за сутки COVID-19 обнаружили у 444 человек. В течение этого периода в столице обнаружили 65 новых случаев заражения, 26 из которых – в Киево-Печерской лавре.


Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Больница Дети Статистика Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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