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В Украине коронавирусом заболели более 7 000 человек: за сутки обнаружили рекордные 578 случаев

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Коронавирус в Украине / unsplash.com

По состоянию на утро 23 апреля в Украине официально подтвердили 7 170 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки обнаружили 578 новых случаев, из которых 123 медика и 44 ребенка. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 187 пациентов, в то же время победили недуг – 504 украинца.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Данные о коронавирусе по областям Украины по состоянию на 23 апреля:

  • Винницкая область – 353 случая;
  • Волынская область – 188 случаев;
  • Днепропетровская область – 186 случаев;
  • Донецкая область – 21 случай;
  • Житомирская область – 304 случая;
  • Закарпатская область – 230 случаев;
  • Запорожская область – 146 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 644 случая;
  • Кировоградская область – 258 случаев;
  • г. Киев – 1 059 случаев;
  • Киевская область – 451 случай;
  • Львовская область – 282 случая;
  • Луганская область – 27 случаев;
  • Николаевская область – 99 случаев;
  • Одесская область – 161 случай;
  • Полтавская область – 161 случай;
  • Ровненская область – 396 случаев;
  • Сумская область – 89 случаев;
  • Тернопольская область – 499 случаев;
  • Харьковская область – 101 случай;
  • Херсонская область – 77 случаев;
  • Хмельницкая область – 61 случай;
  • Черновицкая область – 1 140 случаев;
  • Черкасская область – 220 случаев;
  • Черниговская область – 17 случаев.

Обратите внимание! В статистике нет данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.


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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Медицина Коронавирус в Украине
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