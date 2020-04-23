В Украине коронавирусом заболели более 7 000 человек: за сутки обнаружили рекордные 578 случаев
По состоянию на утро 23 апреля в Украине официально подтвердили 7 170 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки обнаружили 578 новых случаев, из которых 123 медика и 44 ребенка. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 187 пациентов, в то же время победили недуг – 504 украинца.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
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Данные о коронавирусе по областям Украины по состоянию на 23 апреля:
- Винницкая область – 353 случая;
- Волынская область – 188 случаев;
- Днепропетровская область – 186 случаев;
- Донецкая область – 21 случай;
- Житомирская область – 304 случая;
- Закарпатская область – 230 случаев;
- Запорожская область – 146 случаев;
- Ивано-Франковская область – 644 случая;
- Кировоградская область – 258 случаев;
- г. Киев – 1 059 случаев;
- Киевская область – 451 случай;
- Львовская область – 282 случая;
- Луганская область – 27 случаев;
- Николаевская область – 99 случаев;
- Одесская область – 161 случай;
- Полтавская область – 161 случай;
- Ровненская область – 396 случаев;
- Сумская область – 89 случаев;
- Тернопольская область – 499 случаев;
- Харьковская область – 101 случай;
- Херсонская область – 77 случаев;
- Хмельницкая область – 61 случай;
- Черновицкая область – 1 140 случаев;
- Черкасская область – 220 случаев;
- Черниговская область – 17 случаев.
Обратите внимание! В статистике нет данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.
Как долго сохраняется коронавирус на поверхностях / Инфографика 24 канала
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