В Украине коронавирусом заболели более 7 000 человек: за сутки обнаружили рекордные 578 случаев

По состоянию на утро 23 апреля в Украине официально подтвердили 7 170 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки обнаружили 578 новых случаев, из которых 123 медика и 44 ребенка. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 187 пациентов, в то же время победили недуг – 504 украинца.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Данные о коронавирусе по областям Украины по состоянию на 23 апреля:

Винницкая область – 353 случая;

Волынская область – 188 случаев;

Днепропетровская область – 186 случаев;

Донецкая область – 21 случай;

Житомирская область – 304 случая;

Закарпатская область – 230 случаев;

Запорожская область – 146 случаев;

Ивано-Франковская область – 644 случая;

Кировоградская область – 258 случаев;

г. Киев – 1 059 случаев;

Киевская область – 451 случай;

Львовская область – 282 случая;

Луганская область – 27 случаев;

Николаевская область – 99 случаев;

Одесская область – 161 случай;

Полтавская область – 161 случай;

Ровненская область – 396 случаев;

Сумская область – 89 случаев;

Тернопольская область – 499 случаев;

Харьковская область – 101 случай;

Херсонская область – 77 случаев;

Хмельницкая область – 61 случай;

Черновицкая область – 1 140 случаев;

Черкасская область – 220 случаев;

Черниговская область – 17 случаев.

Обратите внимание! В статистике нет данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.



Как долго сохраняется коронавирус на поверхностях / Инфографика 24 канала

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