В Украине коронавирусом заболели уже свыше 3 тысяч человек
За последние сутки в Украине подтвердили новые 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Следовательно, общее число заболевших составляет – 3 102. Вследствие осложнений от COVID-19 умерли почти сотня украинцев, из них 47 мужчин и 46 женщин.
На амбулаторном лечении находится 1 731 больной. В общем госпитализированы 1 179 человек, из них 49 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
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В целом случаи подтверждены в:
- Винницкая область – 194 случая (8 выздоровели)
- Волынская область – 78 случаев (2 выздоровели)
- Днепропетровская область – 60 случаев (5 выздоровели)
- Донецкая область – 11 случаев (1 выздоровел)
- Житомирская область – 94 случая;
- Закарпатская область – 92 случая (3 выздоровели)
- Запорожская область – 85 случаев (10 выздоровели)
- Ивано-Франковская область – 300 случаев (12 выздоровели)
- м. Киев – 495 случаев;
- Киевская область – 216 случаев (9 выздоровели)
- Кировоградская область – 142 случая;
- Львовская область – 124 случая (6 выздоровели)
- Луганская область – 3 случая;
- Николаевская область – 5 случаев;
- Одесская область – 69 случаев;
- Полтавская область – 25 случаев;
- Ровненская область – 125 случаев (7 выздоровели)
- Сумская область – 74 случая (2 выздоровели)
- Тернопольская область – 273 случая (7 выздоровели)
- Харьковская область – 11 случаев;
- Херсонская область – 31 случай;
- Хмельницкая область – 22 случая (3 выздоровели)
- Черкасская область – 102 случая (1 выздоровел)
- Черновицкая область – 462 случая (21 выздоровел)
- Черниговская область – 9 случаев.
Важно! В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%).
В Минздраве сообщили, что 97 людям уже удалось выздороветь, из них у 2 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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