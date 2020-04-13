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В Украине коронавирусом заболели уже свыше 3 тысяч человек

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Сколько человек заболели коронавирусом в Украине / unsplash.com

За последние сутки в Украине подтвердили новые 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Следовательно, общее число заболевших составляет – 3 102. Вследствие осложнений от COVID-19 умерли почти сотня украинцев, из них 47 мужчин и 46 женщин.

На амбулаторном лечении находится 1 731 больной. В общем госпитализированы 1 179 человек, из них 49 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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В целом случаи подтверждены в:

  • Винницкая область – 194 случая (8 выздоровели)
  • Волынская область – 78 случаев (2 выздоровели)
  • Днепропетровская область – 60 случаев (5 выздоровели)
  • Донецкая область – 11 случаев (1 выздоровел)
  • Житомирская область – 94 случая;
  • Закарпатская область – 92 случая (3 выздоровели)
  • Запорожская область – 85 случаев (10 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область – 300 случаев (12 выздоровели)
  • м. Киев – 495 случаев;
  • Киевская область – 216 случаев (9 выздоровели)
  • Кировоградская область – 142 случая;
  • Львовская область – 124 случая (6 выздоровели)
  • Луганская область – 3 случая;
  • Николаевская область – 5 случаев;
  • Одесская область – 69 случаев;
  • Полтавская область – 25 случаев;
  • Ровненская область – 125 случаев (7 выздоровели)
  • Сумская область – 74 случая (2 выздоровели)
  • Тернопольская область – 273 случая (7 выздоровели)
  • Харьковская область – 11 случаев;
  • Херсонская область – 31 случай;
  • Хмельницкая область – 22 случая (3 выздоровели)
  • Черкасская область – 102 случая (1 выздоровел)
  • Черновицкая область – 462 случая (21 выздоровел)
  • Черниговская область – 9 случаев.

Важно! В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%).

В Минздраве сообщили, что 97 людям уже удалось выздороветь, из них у 2 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Коронавирус COVID-19 Лечение
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