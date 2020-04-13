В Украине коронавирусом заболели уже свыше 3 тысяч человек

За последние сутки в Украине подтвердили новые 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Следовательно, общее число заболевших составляет – 3 102. Вследствие осложнений от COVID-19 умерли почти сотня украинцев, из них 47 мужчин и 46 женщин.

На амбулаторном лечении находится 1 731 больной. В общем госпитализированы 1 179 человек, из них 49 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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В целом случаи подтверждены в:

Винницкая область – 194 случая (8 выздоровели)

Волынская область – 78 случаев (2 выздоровели)

Днепропетровская область – 60 случаев (5 выздоровели)

Донецкая область – 11 случаев (1 выздоровел)

Житомирская область – 94 случая;

Закарпатская область – 92 случая (3 выздоровели)

Запорожская область – 85 случаев (10 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 300 случаев (12 выздоровели)

м. Киев – 495 случаев;

Киевская область – 216 случаев (9 выздоровели)

Кировоградская область – 142 случая;

Львовская область – 124 случая (6 выздоровели)

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 5 случаев;

Одесская область – 69 случаев;

Полтавская область – 25 случаев;

Ровненская область – 125 случаев (7 выздоровели)

Сумская область – 74 случая (2 выздоровели)

Тернопольская область – 273 случая (7 выздоровели)

Харьковская область – 11 случаев;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 22 случая (3 выздоровели)

Черкасская область – 102 случая (1 выздоровел)

Черновицкая область – 462 случая (21 выздоровел)

Черниговская область – 9 случаев.

Важно! В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%).

В Минздраве сообщили, что 97 людям уже удалось выздороветь, из них у 2 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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