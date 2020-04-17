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В Украине за последние сутки более 500 новых больных COVID-19

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Коронавирус в Украине / theworldnews.net

За последние сутки в Украине обнаружили 501 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Следовательно, количество больных возросло до 4 662 – из них 125 пациентов умерли, еще 246 больным удалось выздороветь.

Данные опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Данные о распространении коронавируса по областям в Украине по состоянию на 17 апреля:

Винницкая область — 296 случаев;
Волынская область — 122 случая;
Днепропетровская область — 89 случаев;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 177 случаев;
Закарпатская область — 150 случаев;
Запорожская область — 118 случаев;
Ивано-Франковская область — 427 случаев;
Кировоградская область — 218 случаев;
м. Киев — 705 случаев;
Киевская область — 253 случая;
Львовская область — 203 случая;
Луганская область — 9 случаев;
Николаевская область — 22 случая;
Одесская область – 93 случая;
Полтавская область — 41 случай;
Ровенская область — 240 случаев;
Сумская область — 81 случай;
Тернопольская область — 353 случая;
Харьковская область — 56 случаев;
Херсонская область — 51 случай;
Хмельницкая область — 38 случаев;
Черновицкая область — 759 случаев;
Черкасская область — 137 случаев;
Черниговская область — 12 случаев.

Данные с временно оккупированных АР Крым, города Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.


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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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