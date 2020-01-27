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В Украине массово закрывают школы на карантин: список областей

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Какие школы закрыли на карантин / unsplash.com

В Украине из-за вспышки гриппа и ОРВИ восемь областей закрыли школы на карантин. Количество детей, заболевших гриппом или острым респираторным заболеванием стремительно растет и превышает эпидемиологический порог.

По состоянию на 27 января "рекордсменом" по количеству закрытых школ является Ровненщина, пишет РБК.

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Волынская область

Семь волынских школ уже временно прекратили обучение. На карантин закрыли школы в Камень-Каширском, Маневичском, Луцком и Гороховском районах.

Луганская область

С 28 января все школы и садики Северодонецка идут на карантин. Образовательный процесс планируют восстановить через неделю.

Одесская область

В Одессе с 28 января общеобразовательные школы закрываются на двухнедельный карантин. С прошлой недели уровень заболеваемости гриппом вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидемический порог.


Восемь областей на карантине из-за высокого показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ / Фото: Unsplash

Сумская область

На Сумщине 15 школ закрыли на карантин из-за высоких показателей заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Эпидемиологический порог превышен в Кролевецком, Недригайловском, Сумском, Тростянецком районах, а также в городах Сумы и Лебедин.

Винницкая область

В Винницкой области на карантин закрыли 13 школ Тывровского, Тульчинского, Хмельницкого и Жмеринского районов.

Ровненская область

Больше всего закрытых школ на Ровненщине. Здесь на карантин закрыли 39 учебных заведений.


В Ровненской области больше всего случаев заболеваемости / Фото: Unsplash

Запорожская область

На неделю на карантин закрыли все учебно-воспитательные учреждения в Бердянске. Вследствие роста заболеваемости приостановлены занятия в 27 школах Запорожской области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

Житомирская область

В Житомире школы закрыли на карантин из-за резкого увеличения количества больных гриппом и ОРВИ еще на прошлой неделе. Здесь карантин продлится до 5 февраля.

 
Как облегчить течение болезни
  • Оставайтесь дома – спите, лежите, отдыхайте и набирайтесь сил.
  • При температуре 38,5 и выше – примите жаропонижающие препараты, содержащие действующее вещество парацетамол или ибупрофен.
  • Пейте достаточно жидкости, в которую можно добавлять малину.
  • Питайтесь полезно. Рекомендуется пить куриный бульон, есть овощи и фрукты.
  • Проветривайте помещение и делайте влажную уборку – это поможет легче переносить грипп и простуду.
  • Не тратьте деньги зря на ненужные препараты, которые не имеют эффективности. Простуда проходит сама в течение 3-7 дней, если создать благоприятные условия для организма.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Здоровая жизнь Школа Дети Учеба Профилактика заболеваний
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