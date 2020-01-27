В Украине массово закрывают школы на карантин: список областей
В Украине из-за вспышки гриппа и ОРВИ восемь областей закрыли школы на карантин. Количество детей, заболевших гриппом или острым респираторным заболеванием стремительно растет и превышает эпидемиологический порог.
По состоянию на 27 января "рекордсменом" по количеству закрытых школ является Ровненщина, пишет РБК.
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Волынская область
Семь волынских школ уже временно прекратили обучение. На карантин закрыли школы в Камень-Каширском, Маневичском, Луцком и Гороховском районах.
Луганская область
С 28 января все школы и садики Северодонецка идут на карантин. Образовательный процесс планируют восстановить через неделю.
Одесская область
В Одессе с 28 января общеобразовательные школы закрываются на двухнедельный карантин. С прошлой недели уровень заболеваемости гриппом вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидемический порог.
Восемь областей на карантине из-за высокого показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ / Фото: Unsplash
Сумская область
На Сумщине 15 школ закрыли на карантин из-за высоких показателей заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Эпидемиологический порог превышен в Кролевецком, Недригайловском, Сумском, Тростянецком районах, а также в городах Сумы и Лебедин.
Винницкая область
В Винницкой области на карантин закрыли 13 школ Тывровского, Тульчинского, Хмельницкого и Жмеринского районов.
Ровненская область
Больше всего закрытых школ на Ровненщине. Здесь на карантин закрыли 39 учебных заведений.
В Ровненской области больше всего случаев заболеваемости / Фото: Unsplash
Запорожская область
На неделю на карантин закрыли все учебно-воспитательные учреждения в Бердянске. Вследствие роста заболеваемости приостановлены занятия в 27 школах Запорожской области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.
Житомирская область
В Житомире школы закрыли на карантин из-за резкого увеличения количества больных гриппом и ОРВИ еще на прошлой неделе. Здесь карантин продлится до 5 февраля.
- Оставайтесь дома – спите, лежите, отдыхайте и набирайтесь сил.
- При температуре 38,5 и выше – примите жаропонижающие препараты, содержащие действующее вещество парацетамол или ибупрофен.
- Пейте достаточно жидкости, в которую можно добавлять малину.
- Питайтесь полезно. Рекомендуется пить куриный бульон, есть овощи и фрукты.
- Проветривайте помещение и делайте влажную уборку – это поможет легче переносить грипп и простуду.
- Не тратьте деньги зря на ненужные препараты, которые не имеют эффективности. Простуда проходит сама в течение 3-7 дней, если создать благоприятные условия для организма.
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