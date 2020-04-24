В Украине могут начать массовое тестирование населения на антитела к COVID-19

Виктор Ляшко рассказал, что вскоре в Украине могут начать массовую ИФА-диагностику населения на наличие антител к коронавирусной инфекции.

Украина может стать пятой страной в мире, где запустят ИФА-диагностику для тестирования населения на наличие антител к коронавирусу, рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на 1+1.

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Ляшко добавил, что сейчас такие тесты делают в Германии и США. Он отметил, что пока нет четких научных данных, сколько длится иммунитет человека к COVID-19, но по крайней мере станет ясно, сколько людей переболели болезнью.

Виктор Ляшко "Я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Это будет показывать, переболели (люди – ред.), или не переболели коронавирусной болезнью, есть ли иммунитет. Сейчас у нас нет четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у кого есть эти антитела – иммунитет справляется три месяца".

Отметим, что недавно ВОЗ провели исследование в ходе которого обнаружили, что тесты на антитела к коронавирусу не свидетельствуют о наличии иммунитета человека.

В организации отметили, что на сейчас в каждой стране переболели около 3% населения. ВОЗ отмечает, что даже при наличии антител у людей не обнаружили иммунитета к болезни.



Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

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