В Украине могут начать массовое тестирование населения на антитела к COVID-19
Виктор Ляшко рассказал, что вскоре в Украине могут начать массовую ИФА-диагностику населения на наличие антител к коронавирусной инфекции.
Украина может стать пятой страной в мире, где запустят ИФА-диагностику для тестирования населения на наличие антител к коронавирусу, рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на 1+1.
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Ляшко добавил, что сейчас такие тесты делают в Германии и США. Он отметил, что пока нет четких научных данных, сколько длится иммунитет человека к COVID-19, но по крайней мере станет ясно, сколько людей переболели болезнью.
Отметим, что недавно ВОЗ провели исследование в ходе которого обнаружили, что тесты на антитела к коронавирусу не свидетельствуют о наличии иммунитета человека.
В организации отметили, что на сейчас в каждой стране переболели около 3% населения. ВОЗ отмечает, что даже при наличии антител у людей не обнаружили иммунитета к болезни.
Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала
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