В Украине могут начать производить аппараты ИВЛ: что для этого нужно
Вчера на совещании президента Зеленского с главой правительства Денисом Шмыгалем и руководителями областей обсудили вопросы производства Украиной аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас Украина их закупает у иностранных производителей.
Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко на брифинге. По его словам, сейчас закупка аппаратов искусственной вентиляции легких является достаточно проблематичной.
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Вчера глава Минздрава Максим Степанов предложил привлечь к проведению закупок аппаратов ИВЛ госпредприятие "Медицинские закупки Украины". Оно готово заключать контракты с производителями, централизованно закупать эти аппараты и доставлять больницам.
По словам Ляшко, некоторые иностранные компании-производители уже открыли технические характеристики. Поэтому в Минздраве надеются, что отечественные производители смогут изготавливать аппараты ИВЛ. Он, однако, признал, что это возможно не в краткосрочной перспективе.
Но это должно происходить на постоянной основе, чтобы в дальнейшем не возникало ситуаций, когда система здравоохранения может быть не готова к таким вызовам,
– подчеркнул Ляшко.
В то же время Минздрав отслеживает количество всех свободных аппаратов ИВЛ, которые доступны в Украине. Пока критическая точка загруженности в 50% еще не превышена.
Что известно о наличии аппаратов ИВЛ в Украине
- По данным Минздрава, в 240 больницах, которые определены для приема пациентов с COVID-19, есть 1882 аппарата искусственной вентиляции легких. Между тем всего в Украине около 4000 таких аппаратов.
- С начала года государство закупило через систему государственных закупок Prozorro 385 аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью более 286 миллионов гривен.
- Больше всего аппаратов ИВЛ приобрели в Днепропетровской (79), Киевской (71), Херсонской (33) и Львовской (31) областях. И только по одному аппарату закупили в Ровненской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.
- К слову, аппараты ИВЛ бывают разными, из-за чего могут отличаться в цене – стоимость может колебаться от 25 тысяч гривен до 1 миллиона.
- Самыми дешевыми являются те, которыми оборудуют машины скорой помощи. Стационарные же аппараты с интеллектуальным управлением стоят дороже.
- Аппараты ИВЛ закупаются не только за государственные средства, а и за частные деньги гражданами, которые передают оборудование в больницы.
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