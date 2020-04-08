В Украине могут начать производить аппараты ИВЛ: что для этого нужно

Вчера на совещании президента Зеленского с главой правительства Денисом Шмыгалем и руководителями областей обсудили вопросы производства Украиной аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас Украина их закупает у иностранных производителей.

Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко на брифинге. По его словам, сейчас закупка аппаратов искусственной вентиляции легких является достаточно проблематичной.

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Вчера глава Минздрава Максим Степанов предложил привлечь к проведению закупок аппаратов ИВЛ госпредприятие "Медицинские закупки Украины". Оно готово заключать контракты с производителями, централизованно закупать эти аппараты и доставлять больницам.

По словам Ляшко, некоторые иностранные компании-производители уже открыли технические характеристики. Поэтому в Минздраве надеются, что отечественные производители смогут изготавливать аппараты ИВЛ. Он, однако, признал, что это возможно не в краткосрочной перспективе.

Но это должно происходить на постоянной основе, чтобы в дальнейшем не возникало ситуаций, когда система здравоохранения может быть не готова к таким вызовам,

– подчеркнул Ляшко.

В то же время Минздрав отслеживает количество всех свободных аппаратов ИВЛ, которые доступны в Украине. Пока критическая точка загруженности в 50% еще не превышена.

Что известно о наличии аппаратов ИВЛ в Украине