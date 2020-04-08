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В Украине могут начать производить аппараты ИВЛ: что для этого нужно

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Украина хочет производить аппараты ИВЛ / theanesthesiaconsultant.com

Вчера на совещании президента Зеленского с главой правительства Денисом Шмыгалем и руководителями областей обсудили вопросы производства Украиной аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас Украина их закупает у иностранных производителей.

Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко на брифинге. По его словам, сейчас закупка аппаратов искусственной вентиляции легких является достаточно проблематичной.

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Вчера глава Минздрава Максим Степанов предложил привлечь к проведению закупок аппаратов ИВЛ госпредприятие "Медицинские закупки Украины". Оно готово заключать контракты с производителями, централизованно закупать эти аппараты и доставлять больницам.

По словам Ляшко, некоторые иностранные компании-производители уже открыли технические характеристики. Поэтому в Минздраве надеются, что отечественные производители смогут изготавливать аппараты ИВЛ. Он, однако, признал, что это возможно не в краткосрочной перспективе.

Но это должно происходить на постоянной основе, чтобы в дальнейшем не возникало ситуаций, когда система здравоохранения может быть не готова к таким вызовам,
– подчеркнул Ляшко.

В то же время Минздрав отслеживает количество всех свободных аппаратов ИВЛ, которые доступны в Украине. Пока критическая точка загруженности в 50% еще не превышена.

апарати ШВЛ

Что известно о наличии аппаратов ИВЛ в Украине

  • По данным Минздрава, в 240 больницах, которые определены для приема пациентов с COVID-19, есть 1882 аппарата искусственной вентиляции легких. Между тем всего в Украине около 4000 таких аппаратов.
  • С начала года государство закупило через систему государственных закупок Prozorro 385 аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью более 286 миллионов гривен.
  • Больше всего аппаратов ИВЛ приобрели в Днепропетровской (79), Киевской (71), Херсонской (33) и Львовской (31) областях. И только по одному аппарату закупили в Ровненской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.
  • К слову, аппараты ИВЛ бывают разными, из-за чего могут отличаться в цене – стоимость может колебаться от 25 тысяч гривен до 1 миллиона.
  • Самыми дешевыми являются те, которыми оборудуют машины скорой помощи. Стационарные же аппараты с интеллектуальным управлением стоят дороже.
  • Аппараты ИВЛ закупаются не только за государственные средства, а и за частные деньги гражданами, которые передают оборудование в больницы.
Автор: Эмал Наби
Теги: Здоровье Лечение Виктор Ляшко Новости Здоровье Медицина Больница
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