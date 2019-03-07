В Украине могут ограничить продажу антибиотиков

Кабинет Министров Украины утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Продажу антибиотиков без рецепта могут запретить.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 6 марта.

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Постановление предусматривает, что до конца июня 2019 года Министерство здравоохранения должно разработать нормативные акты, которые позволят аптекам продавать противомикробные препараты только по рецепту.

Кабмин обязал ведомство наработать порядок дозорного эпидемиологического надзора за противомикробной резистентностью (это механизм, который определяет устойчивость организма к воздействию любого микробного агента).

Дозорный эпиднадзор – что это? Це отримання якісних даних щодо захворюваності певних груп населення.

Минздрав также должно разработать и утвердить порядок учета инфекционных заболеваний и болезней, которые связаны с оказанием медицинской помощи.

До конца июня в Украине должен появиться порядок использования противомикробных препаратов и порядок сбора информации о потреблении зарегистрированных в Украине антибиотиков.



В Украине могут запретить продажу антибиотиков без рецепта

Министерство в 2019-2020 годах должно утвердить как форму первичной учетной документации Листок врачебных назначений или же форму № 003-4/о.

Листок врачебных назначений – что это? Это документ, который предназначен для регистрации режима пребывания больного в стационаре. В нем содержится информация о рекомендуемом питании, методах обследования, медикаментозном лечении, физиотерапевтических и психотерапевтических процедурах.

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