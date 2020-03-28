В Украине могут переквалифицировать врачей во время вспышки коронавируса, – Минздрав

В Министерстве здравоохранения рассматривают вопрос переквалификации врачей в кратчайшие сроки в те специальности, которых не хватает для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, вопрос переквалификации врачей при необходимости рассмотрят в кратчайшие сроки.

Виктор Ляшко “Вопрос переквалификации врачей, которых сейчас не хватает, мы рассмотрим в кратчайшие сроки. Также на уровне руководящих областных структурных подразделений по здравоохранению определили учреждения, в которые будет происходить госпитализация больных с коронавирусной болезнью”.

Ляшко отметил, что Минздрав также рассматривает вопрос пополнения бригад, которые могут оказывать ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии.

Отвечая на вопрос, возможно ли в кратчайшие сроки переквалифицировать врачей других специальностей, которых не хватает, если сейчас не хватает реанимационных медсестер и анестезиологов, главный санитарный врач напомнил о сотрудничестве с академией медицинских наук и медицинским университетами.

Виктор Ляшко “Также у нас начинается сотрудничество с академией медицинских наук, медицинскими университетами, с другими учреждениями здравоохранения”.

Работа украинских врачей в условиях эпидемии: кратко

В Украине до 3 апреля действует карантин, в условиях которого большинство населения, за исключением, в частности, медиков призывают оставаться дома. Сами же медики запустили флешмоб: "Мы остаемся здесь для вас – пожалуйста, оставайтесь дома для нас".

Украинские власти уже пообещали тем врачам, которые непосредственно будут работать с больными коронавирусом, премии в размере 200% от зарплаты, а из-за проблемы с общественным транспортом во Львове и Киеве медиков бесплатно будет возить такси.



Почему важно соблюдать ограничения во время карантина/инфографика 24 Канала

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