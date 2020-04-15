В Украине могут построить временные госпитали, как в Китае, – Ляшко
В Украине могут быстро построить медицинские учреждения с использованием китайского опыта для лечения больных COVID-19, если в этом возникнет необходимость.
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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По его словам, этот вопрос рассматривают и решают уместность. И в случае необходимости такие госпитали построят по образцу китайского опыта.
Также заместитель министра рассказал, что эти помещения выставочных центров готовятся не для оказания медицинской помощи больным с тяжелым течением заболевания или больным со средней тяжестью, а для людей, у которых будет легкое течение болезни, но которые по разным причинам не смогут находиться во время болезни дома.
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала
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