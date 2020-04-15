В Украине могут построить временные госпитали, как в Китае, – Ляшко

В Украине могут быстро построить медицинские учреждения с использованием китайского опыта для лечения больных COVID-19, если в этом возникнет необходимость.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, этот вопрос рассматривают и решают уместность. И в случае необходимости такие госпитали построят по образцу китайского опыта.

Также заместитель министра рассказал, что эти помещения выставочных центров готовятся не для оказания медицинской помощи больным с тяжелым течением заболевания или больным со средней тяжестью, а для людей, у которых будет легкое течение болезни, но которые по разным причинам не смогут находиться во время болезни дома.

Виктор Ляшко “Такие объекты нужно предусмотреть. Мы разработали новые требования для временных госпиталей, но сейчас в первую очередь рекомендуем заполнять медицинские учреждения, то есть те, где работают медицинские работники, в том числе санатории, профилактории, которые можно использовать. Там, где есть медицинские работники, надо готовить базы для размещения больных средней тяжести”.



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