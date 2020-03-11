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В Украине могут сократить количество пунктов пропуска на границе

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Правительство рассматривает возможность уменьшения количества пунктов пропуска на границе, из-за распространения коронавируса.

Пункты въезда и выезда будут на усиленном контроле, об этом сообщил главный санитарный врач Украины – Виктор Ляшко.

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Сейчас на всех пограничных пунктах проводят температурный скрининг.

 
Виктор Ляшко
“Возможно будем принимать решение уменьшить количество пунктов въезда через которые будут приезжать и уезжать пассажиры”.

Ляшко также отметил, что это общемировая практика, когда определяется чрезвычайная ситуация, то в стране будут работать только определенные пункты пропуска, не все.

Главное о коронавирус Covid-19

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  • Коронавирус распространился на все европейские страны, и теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зарегистрировали в Италии – заболели более 10 тысяч человек.
  • В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.
  • Сейчас не существует вакцины от коронавируса Covid-19. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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