В Украине могут сократить количество пунктов пропуска на границе
Правительство рассматривает возможность уменьшения количества пунктов пропуска на границе, из-за распространения коронавируса.
Пункты въезда и выезда будут на усиленном контроле, об этом сообщил главный санитарный врач Украины – Виктор Ляшко.
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Сейчас на всех пограничных пунктах проводят температурный скрининг.
Виктор Ляшко
“Возможно будем принимать решение уменьшить количество пунктов въезда через которые будут приезжать и уезжать пассажиры”.
Ляшко также отметил, что это общемировая практика, когда определяется чрезвычайная ситуация, то в стране будут работать только определенные пункты пропуска, не все.
Главное о коронавирус Covid-19
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