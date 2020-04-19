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В Украине коронавирусом заболели 5 449 людей

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Количество больных коронавирусом украинцев 19 апреля / Getty Images

По состоянию на утро 19 апреля в Украине подтвердили 343 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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По состоянию на утро 19 апреля в Украине 5 449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 343 новых случая.

В Киеве подтвердили уже 801 случай заражения COVID-19. По этому показателю столица на втором месте после Черновицкой области по количеству подтвержденных случаев заболеваний, где коронавирусную инфекцию обнаружили у 889 пациентов.

Количество больных людей по областям:

  • Винницкая область — 330 случаев;
  • Волынская область — 150 случаев;
  • Днепропетровская область — 110 случаев;
  • Донецкая область — 16 случаев;
  • Житомирская область — 211 случаев;
  • Закарпатская область — 182 случая;
  • Запорожская область — 131 случай;
  • Ивано-Франковская область — 480 случаев;
  • Кировоградская область — 245 случаев;
  • г. Киев — 801 случай;
  • Киевская область — 304 случая;
  • Львовская область — 245 случаев;
  • Луганская область — 24 случая;
  • Николаевская область — 37 случаев;
  • Одесская область — 112 случаев;
  • Полтавская область — 61 случай;
  • Ровенская область — 308 випадків;
  • Сумская область — 83 случая;
  • Тернопольская область — 390 случаев;
  • Харьковская область — 67 случаев;
  • Херсонская область — 63 случая;
  • Хмельницкая область — 47 случаев;
  • Черновицкая область — 889 случаев;
  • Черкасская область — 151 случай;
  • Черниговская область — 12 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также за последние сутки поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. В целом с начала 2020 года их было 17 368.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Здоровая жизнь
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