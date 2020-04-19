В Украине коронавирусом заболели 5 449 людей

По состоянию на утро 19 апреля в Украине подтвердили 343 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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По состоянию на утро 19 апреля в Украине 5 449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 343 новых случая.

В Киеве подтвердили уже 801 случай заражения COVID-19. По этому показателю столица на втором месте после Черновицкой области по количеству подтвержденных случаев заболеваний, где коронавирусную инфекцию обнаружили у 889 пациентов.

Количество больных людей по областям:

Винницкая область — 330 случаев;

Волынская область — 150 случаев;

Днепропетровская область — 110 случаев;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 211 случаев;

Закарпатская область — 182 случая;

Запорожская область — 131 случай;

Ивано-Франковская область — 480 случаев;

Кировоградская область — 245 случаев;

г. Киев — 801 случай;

Киевская область — 304 случая;

Львовская область — 245 случаев;

Луганская область — 24 случая;

Николаевская область — 37 случаев;

Одесская область — 112 случаев;

Полтавская область — 61 случай;

Ровенская область — 308 випадків;

Сумская область — 83 случая;

Тернопольская область — 390 случаев;

Харьковская область — 67 случаев;

Херсонская область — 63 случая;

Хмельницкая область — 47 случаев;

Черновицкая область — 889 случаев;

Черкасская область — 151 случай;

Черниговская область — 12 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также за последние сутки поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. В целом с начала 2020 года их было 17 368.

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