В Украине коронавирусом заболели 5 449 людей
По состоянию на утро 19 апреля в Украине подтвердили 343 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
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По состоянию на утро 19 апреля в Украине 5 449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 343 новых случая.
В Киеве подтвердили уже 801 случай заражения COVID-19. По этому показателю столица на втором месте после Черновицкой области по количеству подтвержденных случаев заболеваний, где коронавирусную инфекцию обнаружили у 889 пациентов.
Количество больных людей по областям:
- Винницкая область — 330 случаев;
- Волынская область — 150 случаев;
- Днепропетровская область — 110 случаев;
- Донецкая область — 16 случаев;
- Житомирская область — 211 случаев;
- Закарпатская область — 182 случая;
- Запорожская область — 131 случай;
- Ивано-Франковская область — 480 случаев;
- Кировоградская область — 245 случаев;
- г. Киев — 801 случай;
- Киевская область — 304 случая;
- Львовская область — 245 случаев;
- Луганская область — 24 случая;
- Николаевская область — 37 случаев;
- Одесская область — 112 случаев;
- Полтавская область — 61 случай;
- Ровенская область — 308 випадків;
- Сумская область — 83 случая;
- Тернопольская область — 390 случаев;
- Харьковская область — 67 случаев;
- Херсонская область — 63 случая;
- Хмельницкая область — 47 случаев;
- Черновицкая область — 889 случаев;
- Черкасская область — 151 случай;
- Черниговская область — 12 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Также за последние сутки поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. В целом с начала 2020 года их было 17 368.
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