В Украине на 20% выросло количество мужчин с суицидальными мыслями: причина – безработица

От начала карантина в Украине, на горячие линии психологической поддержки возросло количество обращений от мужчин. Сейчас психологи получают на 20% больше звонков от мужчин с суицидальными мыслями. Больше всего мужчины беспокоятся о безработице из-за экономического кризиса.

От начала карантина на горячие линии психологической поддержки обратились на 20% больше мужчин, чем обычно. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Марины Хонды.

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Речь идет об обращении мужчин с суицидальными настроениями на горячую линию психологической поддержки Киевского городского центра работы с женщинами.

Так, за прошедшую неделю социальные службы и полиция зафиксировали 451 обращение относительно домашнего насилия. Из-за карантина количество часов работы линий увеличили — теперь горячая линия работает с 9 утра до полуночи.

Марина Хонда “Впервые психологи телефона доверия сообщили о новой динамике: на 20% выросло количество обращений мужчин. Подавляющее большинство тревожит вынужденная безработица. Мужчины потеряли привычные роли, не имеют заработка, как следствие – возникают ссоры в семьях, обиды, чувство вины и безысходности. Психологи сейчас имеют 1-2 телефонных звонка в день, которые касаются именно суицидальных намерений мужчин”

Количество случаев домашнего насилия за первый квартал 2020 года составляет 5 661. Из них больше всего обращений от женщин – 4636. От мужчин и детей зафиксировали 1010 и 15 обращений соответственно. От людей с инвалидностью поступило 2 обращения. Выписано 939 срочных запрещающих предписаний для обидчиков.

Важно! В случае возникновения потребности в помощи киевляне могут обращаться в Службу психологической поддержки по номеру: 044 272-15-00 (с мобильного) или 15-00 (со стационарного телефона).

Напомним, что официально карантин в Украине продолжается до 24 апреля. Впрочем все больше мнений высказывают и эксперты, и представители власти, что ограничения не закончатся и в начале мая.

Ограничительные меры повлияли на экономическую ситуацию в Украине. Много людей потеряли работу, или находятся в вынужденном неоплачиваемом отпуске.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 Канала

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