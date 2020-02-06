В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине наблюдается дефицит хирургических масок на рынке на фоне обострения эпидемии гриппа.

Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский. Добавим, что в Украине сейчас нет ни одного подтвержденного случая заражения вирусом из Китая.

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Однако в Украине распространяется грипп А (H1N1), который еще называют "свиным гриппом". С начала эпидемического сезона медики официально зафиксировали смерть 15 человек от осложнений болезни.

В Минздраве сообщили о дефиците хирургических масок на рынке.

В Минздраве Украины состоялась встреча с председательством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок и их поставщиками, поскольку можно наблюдать некоторый дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях,

– сообщил Андрей Скипальский.

Напомним:

13 января пресс-служба Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения подтвердила смерть роженицы от осложнений гриппа типа А. Ребенка удалось спасти с помощью кесарева сечения.

3 января умерла 55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью лишь на 10-й день болезни.

Также было сообщение от Житомирского лабораторного центра о смерти 6-летней девочки. Вероятно, от осложнений гриппа.

21 января стало известно об еще одной смерти от "свиного" гриппа 49-летней женщины на Житомирщине. К врачам женщина обратилась на следующий день, как заболела и неделю лежала в больнице. Она умерла от осложнений гриппа – вирусной пневмонии.

23 января на Ровненщине от гриппа умер 50-летний мужчина, который 10 дней находился в отделении интенсивной терапии.

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