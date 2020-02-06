24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В Украине наблюдается дефицит хирургических масок

40 Читати новину українською
В Украине наблюдается дефицит хирургических масок / Unsplash

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине наблюдается дефицит хирургических масок на рынке на фоне обострения эпидемии гриппа.

Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский. Добавим, что в Украине сейчас нет ни одного подтвержденного случая заражения вирусом из Китая.

Читайте также: Как правильно лечить насморк и закапывать нос

Однако в Украине распространяется грипп А (H1N1), который еще называют "свиным гриппом". С начала эпидемического сезона медики официально зафиксировали смерть 15 человек от осложнений болезни.

В Минздраве сообщили о дефиците хирургических масок на рынке.

В Минздраве Украины состоялась встреча с председательством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок и их поставщиками, поскольку можно наблюдать некоторый дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях,
– сообщил Андрей Скипальский.

Напомним:

  • 13 января пресс-служба Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения подтвердила смерть роженицы от осложнений гриппа типа А. Ребенка удалось спасти с помощью кесарева сечения.
  • 3 января умерла 55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью лишь на 10-й день болезни.
  • Также было сообщение от Житомирского лабораторного центра о смерти 6-летней девочки. Вероятно, от осложнений гриппа.
  • 21 января стало известно об еще одной смерти от "свиного" гриппа 49-летней женщины на Житомирщине. К врачам женщина обратилась на следующий день, как заболела и неделю лежала в больнице. Она умерла от осложнений гриппа – вирусной пневмонии.
  • 23 января на Ровненщине от гриппа умер 50-летний мужчина, который 10 дней находился в отделении интенсивной терапии.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

В Верховной Раде заметили вооруженного мужчину: фото
6 февраля
1007
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Коронавирус 2020 Грипп в Украине
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 669
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 6880
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 2040
3 февраля 19:00 Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду
4687
2 февраля 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 74372
Новости
Больше новостей
Залиште відгук