В Украине начала работать электронная медицинская карточка: что изменилось

С 1 марта в Украине в тестовом режиме заработала электронная медицинская карточка в электронной системе здравоохранения.

Работать с электронной медицинской карточкой начинают семейные врачи, терапевты и педиатры тех медучреждений, которые подключены к электронной системе здравоохранения и имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Таких учреждений первичной медицинской помощи более 1200.

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На первом этапе вносить информацию о визитах пациентов в электронную медицинскую карточку врачи будут в тестовом режиме. С мая 2019 введение записи визита пациента в электронную систему здравоохранения для врачей будет обязательным.

На данный момент пациенты не смогут лично зайти в свою электронную медицинскую карточку, но в планах есть и запуск персонального кабинета пациента. При необходимости врач сможет распечатать для пациента консультационный вывод, где будет содержаться причина обращения, диагноз, назначение лечения или направление на дополнительное обследование.

Предполагается, что со второй половины текущего года записи в электронной медкарточке смогут делать специалисты лабораторий, поликлиник и консультативно-диагностических центров, которые начнут работать с Национальной службой здоровья по программе "Бесплатная диагностика". А уже с 2020 года в электронную медкарточку смогут вносить информацию больницы.

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