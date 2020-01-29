В Украине началась эпидемия гриппа
Показатель заболеваемости гриппом в Украине превысил эпидпорог. От осложнений гриппа умерли 13 человек, в том числе четырехлетний ребенок.
Показатель заболеваемости гриппом в Украине незначительно превысил эпидпорог, сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Оксана Кошапко во время брифинга.
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Превышение эпидпорога незначительное – всего 1,4%. Часть регионов находится в предэпидемических уровнях,
– отметила Оксана Кошапко.
В трех регионах страны зафиксирован средний уровень эпидактивности – это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. Сейчас в Украине циркулирует преимущественно вирус гриппа АH1N1.
Лабораторно подтверждены 13 летальных случаев, в частности, смерть одного ребенка в возрасте до четырех лет. Летальные случаи зафиксированы в Житомирской, Запорожской, Тернопольской, Черкасской и Ровненской областях.
Большинство умерших имели хронические заболевания и не были привиты.
Для сравнения, в прошлом эпидсезоне было зафиксировано около 60 летальных случаев.
По словам Кошапко, в текущем эпидсезоне существенно возросло количество вакцинаций от гриппа: вакцинированы около 220 тыс. человек, в то время как в прошлом эпидсезоне – 161 тыс. человек.
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