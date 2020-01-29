В Украине началась эпидемия гриппа

Показатель заболеваемости гриппом в Украине превысил эпидпорог. От осложнений гриппа умерли 13 человек, в том числе четырехлетний ребенок.

Показатель заболеваемости гриппом в Украине незначительно превысил эпидпорог, сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Оксана Кошапко во время брифинга.

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Превышение эпидпорога незначительное – всего 1,4%. Часть регионов находится в предэпидемических уровнях,

– отметила Оксана Кошапко.

В трех регионах страны зафиксирован средний уровень эпидактивности – это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. Сейчас в Украине циркулирует преимущественно вирус гриппа АH1N1.

Лабораторно подтверждены 13 летальных случаев, в частности, смерть одного ребенка в возрасте до четырех лет. Летальные случаи зафиксированы в Житомирской, Запорожской, Тернопольской, Черкасской и Ровненской областях.

Большинство умерших имели хронические заболевания и не были привиты.

Для сравнения, в прошлом эпидсезоне было зафиксировано около 60 летальных случаев.

По словам Кошапко, в текущем эпидсезоне существенно возросло количество вакцинаций от гриппа: вакцинированы около 220 тыс. человек, в то время как в прошлом эпидсезоне – 161 тыс. человек.

Грипп – симптомы Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это резкое повышение температуры тела (более 38°С), головная боль, боль в мышцах, боль в горле, кашель и насморк.

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Как облегчить симптомы болезни Оставайтесь дома – спите, лежите, отдыхайте и набирайтесь сил.

При температуре 38,5 и выше – примите жаропонижающие препараты, содержащие действующее вещество парацетамол или ибупрофен.

Пейте достаточно жидкости, в которую можно добавлять малину.

Питайтесь полезно. Рекомендуется пить куриный бульон, есть овощи и фрукты.

Проветривайте помещение и делайте влажную уборку – это поможет легче переносить грипп и простуду.

Не тратьте деньги зря на ненужные препараты, которые не имеют эффективности. Простуда проходит сама в течение 3-7 дней, если создать благоприятные условия для организма.