В Украине наименьшее количество тестов на коронавирус среди всех стран, борющихся с пандемией

В Украине практически отсутствует тестирование на коронавирус. Всего с начала пандемии в нашей стране сделали лишь несколько сотен тестов. Следовательно, Украина на последнем месте по количеству сделанных тестов на Covid-19 среди всех стран мира, которые борются с пандемией. По количеству тестов на миллион населения ситуация еще хуже.

Такие данные глобальной и национальной статистики по количеству случаев и случаев смерти от вспышки Covid-19 ресурса Our World in Data.

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В Украине тестирование на коронавирус методом ПЦР-исследования осуществляется только в одной лаборатории (ЦОС Минздрава).

Еще одна проблема – тестируют только больных, которые уже попали в больницы с соответствующими симптомами, и в случае положительного результата – пытаются изолировать ближайшее окружение и контактных лиц таких больных. Однако подобное реактивное тестирование не остановит пандемию!

Потому что уже сейчас известно, что большинство больных (50%, 60%, 70% или даже 80% от всех носителей вируса) может заразить окружающих, не имея симптомов болезни.

Важно! Пока изолируют больных с симптомами и их контактных лиц, больные без симптомов продолжают заражать здоровых людей.

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала государства, которые не прилагают достаточно усилий для выявления и сдерживания опасного коронавируса.

Глава ВОЗ подчеркнул, что все страны должны иметь возможность тестировать всех потенциальных носителей коронавируса. Невозможно бороться с пандемией вслепую. Необходимо знать, где происходит заражение.

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