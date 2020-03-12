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В Украине коронавирус заподозрили у человека, который приехал из Польши

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Коронавирус в Украине подозревают у пожилого человека / 24 канал

Коронавирус заподозрили у пожилого человека, который недавно вернулась из Польши. Образцы сразу отобрали для исследования.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

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Это новое подозрение, о котором сообщили в Центре общественных исследований. Известно, что у человека уже началась легочная пневмония.

Поскольку это пожилой человек – он в группе риска, поэтому сейчас за состоянием пациента наблюдают медики.

Ляшко добавил, что вероятнее всего, результаты теста на коронавирус окажутся положительными.

К слову, по состоянию на 12 марта, в Польше зафиксировали 47 случаев заражения коронавирусом.

Коронавірус у цифрах
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Новости Здоровье Здоровье Лечение Новости Польши
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