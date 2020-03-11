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В Украине не скрывают случаи заражения коронавирусом

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Главный санврач Виктор Ляшко заверил, что украинские медики не скрывают случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Главный врач Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга заверил, что украинские медики не скрывают случаи заражения Covid-19.

Важно В Украине введут карантин и хотят принять новый закон в связи с коронавирусом, – Сюмар

По его словам, количество больных в соседних странах не намного больше, чем в Украине. Это обусловлено тем, что на Востоке Европы мы не видим такого всплеска, как в Италии, Германии, Франции.

Также Ляшко добавил, что Украина ожидает и прогнозирует рост количества инфицированных. Поэтому призвал украинцев с подозрением на коронавирус обращаться к врачам.

Что известно о карантине в Украине?Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне.

До 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население.

Также правительство запретило проведение массовых мероприятий, где запланировано участие 200 и более человек. Запрет не касается мер государственной необходимости. А вот проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Медицина
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