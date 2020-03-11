В Украине не скрывают случаи заражения коронавирусом

Главный санврач Виктор Ляшко заверил, что украинские медики не скрывают случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Главный врач Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга заверил, что украинские медики не скрывают случаи заражения Covid-19.

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По его словам, количество больных в соседних странах не намного больше, чем в Украине. Это обусловлено тем, что на Востоке Европы мы не видим такого всплеска, как в Италии, Германии, Франции.

Также Ляшко добавил, что Украина ожидает и прогнозирует рост количества инфицированных. Поэтому призвал украинцев с подозрением на коронавирус обращаться к врачам.

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До 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население.



Также правительство запретило проведение массовых мероприятий, где запланировано участие 200 и более человек. Запрет не касается мер государственной необходимости. А вот проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.



Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

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