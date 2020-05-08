В Украине обнаружили 14 195 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 8 мая в Украине зафиксировали 504 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в пятницу, 8 мая.
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За последние сутки заболели 504 человека. Среди новых заболевших – 44 ребенка и 98 медработников. 237 человек госпитализированы.
Общее количество зараженных с начала эпидемии – 14 195, среди них – 2 758 медицинских работников.
За сутки выздоровели 310 человек – рекордное количество пока. Всьго пациентов, которые побороли коронавирус, в Украине 2 706.
К сожалению, подтвержден 21 новый летальный случай (общее количество смертей – 361). По словам Степанова, все люди также имели другие сопутствующие заболевания.
Количество зараженных коронавирусом в областях
Винницкая область – 514 случаев;
Волынская область – 424 случая;
Днепропетровская область – 652 случая;
Донецкая область – 91 случай;
Житомирская область – 480 случаев;
Закарпатская область – 644 случая;
Запорожская область – 312 случаев;
Ивано-Франковская область – 1078 случаев;
Кировоградская область – 408 случаев;
г. Киев – 1721 случай;
Киевская область – 935 случаев;
Львовская область – 660 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 179 случаев;
Одесская область – 583 случая;
Полтавская область – 239 случаев;
Ровненская область – 855 случаев;
Сумская область – 147 случаев;
Тернопольская область – 959 случаев;
Харьковская область – 478 случаев;
Херсонская область – 149 случаев;
Хмельницкая область – 148 случаев;
Черновицкая область – 2097 случаев;
Черкасская область – 331 случай;
Черниговская область – 69 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 8 мая 2020 года в Центр поступило 1 148 сообщений о подозрении на COVID-19.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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