В Украине обнаружили 14 195 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 8 мая в Украине зафиксировали 504 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в пятницу, 8 мая.

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За последние сутки заболели 504 человека. Среди новых заболевших – 44 ребенка и 98 медработников. 237 человек госпитализированы.

Общее количество зараженных с начала эпидемии – 14 195, среди них – 2 758 медицинских работников.

За сутки выздоровели 310 человек – рекордное количество пока. Всьго пациентов, которые побороли коронавирус, в Украине 2 706.

К сожалению, подтвержден 21 новый летальный случай (общее количество смертей – 361). По словам Степанова, все люди также имели другие сопутствующие заболевания.

Количество зараженных коронавирусом в областях

Винницкая область – 514 случаев;

Волынская область – 424 случая;

Днепропетровская область – 652 случая;

Донецкая область – 91 случай;

Житомирская область – 480 случаев;

Закарпатская область – 644 случая;

Запорожская область – 312 случаев;

Ивано-Франковская область – 1078 случаев;

Кировоградская область – 408 случаев;

г. Киев – 1721 случай;

Киевская область – 935 случаев;

Львовская область – 660 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 179 случаев;

Одесская область – 583 случая;

Полтавская область – 239 случаев;

Ровненская область – 855 случаев;

Сумская область – 147 случаев;

Тернопольская область – 959 случаев;

Харьковская область – 478 случаев;

Херсонская область – 149 случаев;

Хмельницкая область – 148 случаев;

Черновицкая область – 2097 случаев;

Черкасская область – 331 случай;

Черниговская область – 69 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 8 мая 2020 года в Центр поступило 1 148 сообщений о подозрении на COVID-19.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала​

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