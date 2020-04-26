В Украине обнаружили 8617 больных коронавирусом
В Украине подтвердили 8617 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки это число увеличилось на 492.
По состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. Об этом сообщили в Минздраве.
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Больше всего больных подтвердили в Черновицкой области – 1341. В столице Украины 1188 больных коронавирусной инфекцией.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: области
- Винницкая область — 388 случаев;
- Волынская область — 241 случай;
- Днепропетровская область – 292 случая;
- Донецкая область — 29 случаев;
- Житомирская область — 348 случаев;
- Закарпатская область — 329 случаев;
- Запорожская область — 182 случая;
- Ивано-Франковская область — 731 случай;
- Кировоградская область — 323 случая;
- м. Киев — 1188 случаев;
- Киевская область — 542 случая;
- Львовская область — 348 случаев;
- Луганская область — 29 случаев;
- Николаевская область — 111 случаев;
- Одесская область — 220 случаев;
- Полтавская область — 172 случая;
- Ровенская область — 508 случаев;
- Сумская область — 95 случаев;
- Тернопольская область — 607 случаев;
- Харьковская область — 147 случаев;
- Херсонская область — 87 случаев;
- Хмельницкая область — 70 случаев;
- Черновицкая область — 1341 случай;
- Черкасская область — 257 случаев;
- Черниговская область — 32 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Центр общественного здоровья Украины поступило 873 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщений о подозрении на COVID-19.
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