В Украине обнаружили 8617 больных коронавирусом

В Украине подтвердили 8617 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки это число увеличилось на 492.

По состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. Об этом сообщили в Минздраве.

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Больше всего больных подтвердили в Черновицкой области – 1341. В столице Украины 1188 больных коронавирусной инфекцией.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: области Винницкая область — 388 случаев;

Волынская область — 241 случай;

Днепропетровская область – 292 случая;

Донецкая область — 29 случаев;

Житомирская область — 348 случаев;

Закарпатская область — 329 случаев;

Запорожская область — 182 случая;

Ивано-Франковская область — 731 случай;

Кировоградская область — 323 случая;

м. Киев — 1188 случаев;

Киевская область — 542 случая;

Львовская область — 348 случаев;

Луганская область — 29 случаев;

Николаевская область — 111 случаев;

Одесская область — 220 случаев;

Полтавская область — 172 случая;

Ровенская область — 508 случаев;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 607 случаев;

Харьковская область — 147 случаев;

Херсонская область — 87 случаев;

Хмельницкая область — 70 случаев;

Черновицкая область — 1341 случай;

Черкасская область — 257 случаев;

Черниговская область — 32 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Центр общественного здоровья Украины поступило 873 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщений о подозрении на COVID-19.



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