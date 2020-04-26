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В Украине обнаружили 8617 больных коронавирусом

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В Украине обнаружили 8617 больных коронавирусом
В Украине обнаружили 8617 больных коронавирусом / Getty Images

В Украине подтвердили 8617 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки это число увеличилось на 492.

По состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. Об этом сообщили в Минздраве.

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Больше всего больных подтвердили в Черновицкой области – 1341. В столице Украины 1188 больных коронавирусной инфекцией.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: области

  • Винницкая область — 388 случаев;
  • Волынская область — 241 случай;
  • Днепропетровская область – 292 случая;
  • Донецкая область — 29 случаев;
  • Житомирская область — 348 случаев;
  • Закарпатская область — 329 случаев;
  • Запорожская область — 182 случая;
  • Ивано-Франковская область — 731 случай;
  • Кировоградская область — 323 случая;
  • м. Киев — 1188 случаев;
  • Киевская область — 542 случая;
  • Львовская область — 348 случаев;
  • Луганская область — 29 случаев;
  • Николаевская область — 111 случаев;
  • Одесская область — 220 случаев;
  • Полтавская область — 172 случая;
  • Ровенская область — 508 случаев;
  • Сумская область — 95 случаев;
  • Тернопольская область — 607 случаев;
  • Харьковская область — 147 случаев;
  • Херсонская область — 87 случаев;
  • Хмельницкая область — 70 случаев;
  • Черновицкая область — 1341 случай;
  • Черкасская область — 257 случаев;
  • Черниговская область — 32 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Центр общественного здоровья Украины поступило 873 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавірус
Как отличить симптомы коронавируса от других инфекций / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Карантин в Украине 2020 Здоровая жизнь
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