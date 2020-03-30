От коронавируса в Украине умерли уже 11 человек

По состоянию на утро 30 марта в Украине подтвердили коронавирус у 480 человек. За последние сутки подтвердили 62 новых случаев заболевания.

Информацию об общем количестве больных в Украине сообщает Центр общественного здоровья.

К слову Коронавирус Covid-2019: последние новости

По состоянию на 10 утра 30 марта в Украине подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом, из которых 62 – за последние сутки. В результате эпидемии умерли уже 11 украинцев.

Количество больных на коронавирус в регионах Украины:

Винницкая область – 23 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 8 случаев;

Донецкая область – 6 случаев;

Житомирская область – 5 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 11 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 случай;

Кировоградская область – 4 случая;

город Киев – 102 случая;

Киевская область – 49 случаев;

Львовская область – 6 случаев;

Луганская область – 2 случая;

Одесская область – 8 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровенская область – 11 случаев;

Сумская область – 9 случаев;

Тернопольская область – 60 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 1 случай;

Хмельницкая область – 2 случая;

Черновицкая область – 75 случаев;

Черкасская область – 50 случаев;

Черниговская область – 2 случая.

К сожалению, у Министерства здравоохранения Украины нет информации о количестве больных в оккупированных Крыму и на Донбассе. Впрочем, по данным российских властей, которая временно несет ответственность за гуманитарную ситуацию на оккупированной ею территории, в оккупированном Крыму подтвердили 24 случая болезни.

Сейчас единственным регионом, где в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, является Николаевская область.



Данные об эпидемии коронавируса в Украине по состоянию на утро 30 марта / инфографика Центра общественного здоровья

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