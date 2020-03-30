От коронавируса в Украине умерли уже 11 человек
По состоянию на утро 30 марта в Украине подтвердили коронавирус у 480 человек. За последние сутки подтвердили 62 новых случаев заболевания.
Информацию об общем количестве больных в Украине сообщает Центр общественного здоровья.
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По состоянию на 10 утра 30 марта в Украине подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом, из которых 62 – за последние сутки. В результате эпидемии умерли уже 11 украинцев.
Количество больных на коронавирус в регионах Украины:
- Винницкая область – 23 случая;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 8 случаев;
- Донецкая область – 6 случаев;
- Житомирская область – 5 случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 11 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 случай;
- Кировоградская область – 4 случая;
- город Киев – 102 случая;
- Киевская область – 49 случаев;
- Львовская область – 6 случаев;
- Луганская область – 2 случая;
- Одесская область – 8 случаев;
- Полтавская область – 1 случай;
- Ровенская область – 11 случаев;
- Сумская область – 9 случаев;
- Тернопольская область – 60 случаев;
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 1 случай;
- Хмельницкая область – 2 случая;
- Черновицкая область – 75 случаев;
- Черкасская область – 50 случаев;
- Черниговская область – 2 случая.
К сожалению, у Министерства здравоохранения Украины нет информации о количестве больных в оккупированных Крыму и на Донбассе. Впрочем, по данным российских властей, которая временно несет ответственность за гуманитарную ситуацию на оккупированной ею территории, в оккупированном Крыму подтвердили 24 случая болезни.
Сейчас единственным регионом, где в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, является Николаевская область.
Данные об эпидемии коронавируса в Украине по состоянию на утро 30 марта / инфографика Центра общественного здоровья
Новость дополняется…
Как уберечься от эпидемии коронавируса / инфографика 24 канала
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