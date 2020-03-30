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От коронавируса в Украине умерли уже 11 человек

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30 марта в Украине подтвердили еще 62 случая заболевания коронавирусом / tahoedailytribune.com

По состоянию на утро 30 марта в Украине подтвердили коронавирус у 480 человек. За последние сутки подтвердили 62 новых случаев заболевания.

Информацию об общем количестве больных в Украине сообщает Центр общественного здоровья.

К слову Коронавирус Covid-2019: последние новости

По состоянию на 10 утра 30 марта в Украине подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом, из которых 62 – за последние сутки. В результате эпидемии умерли уже 11 украинцев.

Количество больных на коронавирус в регионах Украины:

  • Винницкая область – 23 случая;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 8 случаев;
  • Донецкая область – 6 случаев;
  • Житомирская область – 5 случаев;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Запорожская область – 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 41 случай;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • город Киев – 102 случая;
  • Киевская область – 49 случаев;
  • Львовская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 2 случая;
  • Одесская область – 8 случаев;
  • Полтавская область – 1 случай;
  • Ровенская область – 11 случаев;
  • Сумская область – 9 случаев;
  • Тернопольская область – 60 случаев;
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 1 случай;
  • Хмельницкая область – 2 случая;
  • Черновицкая область – 75 случаев;
  • Черкасская область – 50 случаев;
  • Черниговская область – 2 случая.

К сожалению, у Министерства здравоохранения Украины нет информации о количестве больных в оккупированных Крыму и на Донбассе. Впрочем, по данным российских властей, которая временно несет ответственность за гуманитарную ситуацию на оккупированной ею территории, в оккупированном Крыму подтвердили 24 случая болезни.

Сейчас единственным регионом, где в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, является Николаевская область.


Данные об эпидемии коронавируса в Украине по состоянию на утро 30 марта / инфографика Центра общественного здоровья


 

Новость дополняется…


Как уберечься от эпидемии коронавируса / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: Лечение Здоровье Жертвы Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Коронавирус в Украине
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