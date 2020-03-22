В Украине обнаружили новых 16 случаев коронавируса, – Кузин
В Украине зафиксировали еще 16 случаев заболевания Covid-19. Таким образом общее количество случаев увеличилось с 47 до 63. 22 человека находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире одного из телеканалов. Он не уточнил, в каких именно регионах Украины зафиксировали новые случаи.
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По его словам, по состоянию на вечер воскресенья в Украине в целом есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая заражения коронавирусом.
Кузин также отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.
В то же время по словам пресс-секретаря ЦОЗ Валерии Сало, 14 случаев инфицирования обнаружили в Киеве, первый Львове и 1 – на Киевщине. Об этом она сообщила в коментарии "Громадському".
Сало также уточнила, что все 14 случаев, выявленных в Киеве – это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы.
Отметим, что сегодня в Украине распространили фейк о выздоровлении от коронавируса. Самое удивительное, что информацию обнародовал официальный Центр общественного здоровья.
Говорится о сообщении о том, что в Черновицкой области якобы выздоровели от коронавирусной инфекции 8 новых пациентов. Через некоторое время Черновицкая ОГА и Минздрав опровергли это.
Впоследствии в Минздраве объяснили, что у 8 человек было зафиксировано подозрение на Covid-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторных теста на коронавирус, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции.
В каких областях Украины зафиксированы случаи заражения коронавирусом: (предварительные данные ЦОС)
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область (1 летальный);
- Ивано-Франковская область (1 летальный);
- Киев;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Тернопольская область;
- Черновицкая область (1 летальный).
Обратите внимание! О выздоровлении первого человека в Украине стало известно 20 марта. У 39-летнего мужчины из Черновцов тесты на коронавирус дважды были отрицательными.
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