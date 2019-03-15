В Украине обнаружили опасную болезнь, против которой нет вакцины

На Сумщине в Ахтырском районе обнаружили довольно редкую инфекционную болезнь – туляремию, от которой нет вакцин в Украине.

Наличие инфекции подтвердили из биологического материала, пишет Сумской областной лабораторный центр.

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Инфекцию обнаружили у грызунов, клещей и в окружающей среде.

Болезнь туляремия – что это? Это острая инфекционная болезнь животных и человека. Она характеризуется поражением лимфатической системы, кожи, селезенки; образованием множественных гранулематозно-некротических очагов в различных органах, лихорадкой и общей интоксикацией. После перенесенного заболевания вырабатывается пожизненный иммунитет.

Возникает болезнь после попадания в организм туляремийной палочки. Основной источник инфекции для человека – грызуны (ондатры, крысы, мыши, суслики) и зайцы. Достаточно часто заражаются охотники, фермеры, заготовители меха, мясники – после контакта с зараженными животными, при обработке туш.

Некоторые виды насекомых распространяют патогенные микроорганизмы через укусы животных. Подцепить болезнь можно через воду, которая загрязнена бактериями. В производственных условиях возможно заражение и через дыхательную систему.

Туляремия маловероятно передается от человека к человеку.

Сейчас профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами.

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