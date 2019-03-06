В Украине обнаружили опасную партию презервативов

142 Читати новину українською
В Украине обнаружили опасную партию презервативов Durex
В Украине обнаружили опасную партию презервативов Durex / cbsnews.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отметила, что на территории Украины обнаружили опасную партию презервативов Durex .

Украинский представитель компании ООО "РЕККИТТ БЕНКИЗЕР УКРАИНА" приобрел изделия бренда в интернете трех серий, чтобы улучшить контроль своей продукции.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Раньше серии 1000433147, 1000494067, 1000474803 не были допущены в обращение и считались уничтоженными.

Полное название – "Презервативы латексные с силиконовой смазкой Durex RealFeel (натуральные ощущения), 3 шт. и 12 шт."партии №: 1000433147, 1000494067, 1000474803. Производителем презервативов является Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобритания.

В Україні виявили небезпечну партію презервативів Durex
В Украине обнаружили опасную партию презервативов Durex

Указанные партии не соответствуют требованиям технических регламентов относительно медицинских изделий, по причине чего они не получили разрешение на продажу, однако незаконным образом появились на рынке.

Чтобы защитить потребителей от опасной продукции, украинский представитель обратился к правоохранительным органам страны.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
сегодня
73711
Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как вылечить заболевания спины без лекарств
5 марта 21:00 Как вылечить заболевания спины без лекарств
Олександр Бевза 423
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
4 марта 19:00 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 575
Как уберечь людей от самоубийства: советы психолога
3 марта 19:41 Как уберечь людей от самоубийства: советы психолога
Катерина Петренко 795
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
2 марта 12:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 1187
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
1 марта 16:01 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 552
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук