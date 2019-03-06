Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отметила, что на территории Украины обнаружили опасную партию презервативов Durex .

Украинский представитель компании ООО "РЕККИТТ БЕНКИЗЕР УКРАИНА" приобрел изделия бренда в интернете трех серий, чтобы улучшить контроль своей продукции.

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Раньше серии 1000433147, 1000494067, 1000474803 не были допущены в обращение и считались уничтоженными.

Полное название – "Презервативы латексные с силиконовой смазкой Durex RealFeel (натуральные ощущения), 3 шт. и 12 шт."партии №: 1000433147, 1000494067, 1000474803. Производителем презервативов является Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобритания.



В Украине обнаружили опасную партию презервативов Durex

Указанные партии не соответствуют требованиям технических регламентов относительно медицинских изделий, по причине чего они не получили разрешение на продажу, однако незаконным образом появились на рынке.

Чтобы защитить потребителей от опасной продукции, украинский представитель обратился к правоохранительным органам страны.

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