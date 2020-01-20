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В Украине один из самых высоких показателей младенческой смертности в Европе

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В Украине один из самых высоких показателей младенческой смертности в Европе / Pixabay

Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что Украина занимает одно из первых мест в Европе по показателю младенческой смертности – 7,5 на тысячу, родившихся живыми.

Об этом пишет пресс-служба МОЗ. В странах ЕС показатель детской смертности значительно ниже – 3,4 на тысячу. Поэтому указано, что помощь новорожденным определена приоритетным направлением финансирования.

Это важно! Перечень медицинских услуг, которые станут бесплатными с 1 апреля 2020 года

В сообщении говорится, что Программа медицинских гарантий включает следующие виды медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных состояниях:

  • интенсивная терапия;
  • респираторная (дыхательная) поддержка;
  • круглосуточное парентеральное питание;
  • круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование;
  • аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г;
  • вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;
  • метаболический скрининг у новорожденных.

В Україні один з найвищих показників дитячої смертності в Європі
В Украине один из самых высоких показателей детской смертности в Европе / Unsplash

Что известно о продлении медицинской реформы?

1 апреля 2020 года в Украине должен наступить сложный этап медицинской реформы – это реформа вторичного, третичного звена. Второй этап медицинской реформы должен начаться в 2020 году. Он предусматривает гарантированное бесплатное медобслуживание для пациентов на вторичном звене медицинской системы, то есть узкими специалистами. Важные изменения также должны состояться в больницах: ремонты, модернизация оборудования, компьютеризация. Изменения эти обязательные, иначе медучреждение не получит финансирование от Национальной службы здоровья.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Лечение Дети
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