24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

В Украине остановят подделку лекарств: Дубилет

- Читати новину українською

В Украине внедряют систему противодействия продаже поддельных лекарств. На упаковки лекарств будет наноситься специальный 2D-код.

Министр Кабинета Министров Украины рассказал о том, что скоро начнется пилотный проект.

Читайте также: Дубилет обнаружил "удивительные махинации" в системе закупки лекарств

Как будет работать система

На упаковке с лекарствами будет специальный 2D-код, который "активируется" во время производства и деактивируется во время продажи.

Для сканирования кода аптекам придется купить недорогое сканирующее устройство (стоит меньше $100) или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.

 
Дмитрий Дубилет
“Вообще, эта тема шокирует. Точный объем черного рынка оценить сложно, но один эксперт приводил мне в пример популярный препарат против рака. По его словам, около 30% этих лекарств продается поддельными. В лучшем случае, пациентам, больным раком, продают просто мел”.

Что это позволит

  • Аптеки не смогут отпускать поддельные лекарства (то есть лекарства с поддельным или повторно использованным кодом).
  • Пользователи смогут проверять подлинность лекарства, время его производства и продажи с помощью смартфона.
  • Система не будет пропускать продажу просроченных лекарств.

По данным чиновника, систему, которую применяли для алкоголя — со штрих-кодом решили не применять по двум причинам: первое – уже есть готовый софт, который разработан в соответствии с европейскими регламентами, второе – аптек не так много, и договориться с ними о покупке дополнительного устройства будет несложно в рамках лицензии.

 
Дмитрий Дубилет
"Мы договорились с Минздравом, МЭРТ и ключевыми участниками рынка (Ассоциация и другие компании), что запускаем пилот для части брендов и в нескольких аптечных сетях в течение 1-2 месяцев, а затем до конца года масштабируем на всю страну”.

Предполагают, что таким образом украинцы будут гораздо лучше защищены от поддельных лекарств. А бюджет, кстати, получит дополнительные несколько миллиардов путем детенизации рынка.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Дмитрий Дубилет Лекарства Медицина Новости Здоровье Лечение Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук