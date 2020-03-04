В Украине остановят подделку лекарств: Дубилет

В Украине внедряют систему противодействия продаже поддельных лекарств. На упаковки лекарств будет наноситься специальный 2D-код.

Министр Кабинета Министров Украины рассказал о том, что скоро начнется пилотный проект.

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Как будет работать система

На упаковке с лекарствами будет специальный 2D-код, который "активируется" во время производства и деактивируется во время продажи.

Для сканирования кода аптекам придется купить недорогое сканирующее устройство (стоит меньше $100) или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.

Дмитрий Дубилет “Вообще, эта тема шокирует. Точный объем черного рынка оценить сложно, но один эксперт приводил мне в пример популярный препарат против рака. По его словам, около 30% этих лекарств продается поддельными. В лучшем случае, пациентам, больным раком, продают просто мел”.

Что это позволит

Аптеки не смогут отпускать поддельные лекарства (то есть лекарства с поддельным или повторно использованным кодом).

Пользователи смогут проверять подлинность лекарства, время его производства и продажи с помощью смартфона.

Система не будет пропускать продажу просроченных лекарств.

По данным чиновника, систему, которую применяли для алкоголя — со штрих-кодом решили не применять по двум причинам: первое – уже есть готовый софт, который разработан в соответствии с европейскими регламентами, второе – аптек не так много, и договориться с ними о покупке дополнительного устройства будет несложно в рамках лицензии.

Дмитрий Дубилет "Мы договорились с Минздравом, МЭРТ и ключевыми участниками рынка (Ассоциация и другие компании), что запускаем пилот для части брендов и в нескольких аптечных сетях в течение 1-2 месяцев, а затем до конца года масштабируем на всю страну”.

Предполагают, что таким образом украинцы будут гораздо лучше защищены от поддельных лекарств. А бюджет, кстати, получит дополнительные несколько миллиардов путем детенизации рынка.

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