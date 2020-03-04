В Украине остановят подделку лекарств: Дубилет
В Украине внедряют систему противодействия продаже поддельных лекарств. На упаковки лекарств будет наноситься специальный 2D-код.
Министр Кабинета Министров Украины рассказал о том, что скоро начнется пилотный проект.
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Как будет работать система
На упаковке с лекарствами будет специальный 2D-код, который "активируется" во время производства и деактивируется во время продажи.
Для сканирования кода аптекам придется купить недорогое сканирующее устройство (стоит меньше $100) или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.
Что это позволит
- Аптеки не смогут отпускать поддельные лекарства (то есть лекарства с поддельным или повторно использованным кодом).
- Пользователи смогут проверять подлинность лекарства, время его производства и продажи с помощью смартфона.
- Система не будет пропускать продажу просроченных лекарств.
По данным чиновника, систему, которую применяли для алкоголя — со штрих-кодом решили не применять по двум причинам: первое – уже есть готовый софт, который разработан в соответствии с европейскими регламентами, второе – аптек не так много, и договориться с ними о покупке дополнительного устройства будет несложно в рамках лицензии.
Предполагают, что таким образом украинцы будут гораздо лучше защищены от поддельных лекарств. А бюджет, кстати, получит дополнительные несколько миллиардов путем детенизации рынка.
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