В Украине от COVID-19 умерли 7 врачей

В Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировали 98 смертей от коронавируса, среди них и семь врачей. Известно, что они находились за границей в течение последних 14 дней.

Все умершие имели положительный результат ПЦР-теста, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в фейсбуке.

Важно Четверо тернопольских медиков выздоровели от коронавируса: врачи вернулись к работе

В общем говорится о 8 больных коронавирусом, которые умерли за последние сутки, 7 из них – медики.

Восемь человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за рубеж в течение последних 14 суток до появления клинических симптомов, и только в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших лиц 7 медицинских работников,

– говорится в сообщении.

Всего в Украине от коронавируса уже умерли 98 человек, 79% из которых имели хронические заболевания:

тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;

сахарный диабет;

новообразование;

заболевание почек;

заболевание легких;

ожирение.

Сейчас показатель смертности от коронавирус в Украине составляет 2,9%.

Что известно об украинских врачах с COVID-19? Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что коронавирусом в Украине уже заразились 334 медицинских работника. Он подчеркнул, что во всем мире прослеживается массовое заражение медиков коронавирусом. Только в Италии заболели более 9 тысяч врачей и медсестер – это 12% от общего числа зараженных.



Протекание коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.