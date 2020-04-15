В Украине от COVID-19 умерли 7 врачей
В Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировали 98 смертей от коронавируса, среди них и семь врачей. Известно, что они находились за границей в течение последних 14 дней.
Все умершие имели положительный результат ПЦР-теста, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в фейсбуке.
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В общем говорится о 8 больных коронавирусом, которые умерли за последние сутки, 7 из них – медики.
Восемь человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за рубеж в течение последних 14 суток до появления клинических симптомов, и только в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших лиц 7 медицинских работников,
– говорится в сообщении.
Всего в Украине от коронавируса уже умерли 98 человек, 79% из которых имели хронические заболевания:
- тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;
- сахарный диабет;
- новообразование;
- заболевание почек;
- заболевание легких;
- ожирение.
Сейчас показатель смертности от коронавирус в Украине составляет 2,9%.
Что известно об украинских врачах с COVID-19? Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что коронавирусом в Украине уже заразились 334 медицинских работника. Он подчеркнул, что во всем мире прослеживается массовое заражение медиков коронавирусом. Только в Италии заболели более 9 тысяч врачей и медсестер – это 12% от общего числа зараженных.
Протекание коронавируса / Инфографика 24 канала
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