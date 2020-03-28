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В Украине от коронавируса умерли 8 человек: перечень областей

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По состоянию на 28 марта в Украине коронавирус унес жизни 8 человек. В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки зафиксировали 3 летальных случая

Новые летальные случаи зафиксировали в Ивано-Франковской, Ровенской и Сумской областях, сообщили в Центре общественного здоровья.

​Важно В Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса, 8 – летальных: МЗ

​Важно В Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса, 8 – летальных: МЗ

  • Ивано-Франковская область – 3 летальных случаев;
  • Ровенская область – 1 летальный;
  • Сумская область – 1 летальный;
  • Тернопольская область – 1 летальный;
  • Черновицкая область – 1 летальный;
  • Житомирская область – 1 летальный.

В большинстве случаев больные коронавирусом поздно обратились к врачам, или же имели сопутствующие болезни.


Коронавирус в Украине / Инфографика Центра общественного здоровья
 

Что известно о жертвах коронавирус

  • Первой жертвой болезни стала 71-летняя женщина из Радомышля. В начале марта она вернулась из Польши. Хотя первые симптомы болезни у нее проявились еще 5 марта, она контактировала со многими людьми, а 8 марта посещала местную церковь. 12 марта женщину госпитализировали с подтвержденным случаем коронавируса. На следующий день она умерла.
  • ​33-летняя женщина, которая 16 марта умерла в Черновцах, болела коронавирусом, но причиной смерти стали другие сопутствующие заболевания.
  • На Тернопольщине мужчина обратился в поликлинику, сделал флюорографию, и врач выписал ему антибиотик. На следующий день температура поднялась до 40 градусов, началась тошнота, расстройство желудка, и мужчина снова обратился к врачу, который назначил другие медикаменты. 21 марта у больного началась одышка, его состояние ухудшилось. 25 марта мужчина умер.
  • 27 марта умерла женщина из Конотопского района на Сумщине. Ее тест на коронавирус был положительный. Впоследствии оказалось, что два человека, у которых положительный тест на коронавирус, контактировали с умершей. Это жители Конотопского района, которые находятся в самоизоляции.
  • Жительница села Тынное, что на Ровенщине, умерла от коронавируса. Она шесть дней болела дома, а затем ее госпитализировали в реанимацию. Женщина заболела 13 марта, а была госпитализирована в реанимацию – 19 марта.
  • Жертвами в Ивано-Франковской области стали сразу 3 человека: все женщины. 23 марта в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице умерла 65-летняя женщина. Другая больная из Ивано-Франковской области занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Третья жертва – была жительницей Надвирнянского района, ее также не удалось спасти.​

 


Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

 

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Автор: Алена Захарова
Теги: ТОП Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Жертвы Новости Здоровье
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