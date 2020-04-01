В Украине от коронавируса умерли уже 20 человек
По состоянию на вечер, 1 апреля, в Украине подтвердили 794 случая заболевания коронавирусом.
О новых случаях заболевания коронавирусом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
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