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В Украине от коронавируса умерли уже 20 человек

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В Україні на коронавірус захворіли 794 людей / mynorthwest.com

По состоянию на вечер, 1 апреля, в Украине подтвердили 794 случая заболевания коронавирусом.

О новых случаях заболевания коронавирусом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Важно В Украине усиливают карантинные меры: список ограничений

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение
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