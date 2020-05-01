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В Украине от коронавируса выздоровела 93-летняя бабушка

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В Днепре коронавирус поборола пожилая женщина
В Днепре коронавирус поборола пожилая женщина / unsplash.com

В Украине 93-летняя женщина смогла побороть коронавирусную болезнь. У пациентки из Днепра было легкое течение COVID-19 без пневмонии и осложнений. Сейчас женщина выздоровела и чувствует себя хорошо.

Большая победа, когда от коронавируса выздоравливают пациенты почтенного возраста. 93-летняя женщина получила отрицательный тест на COVID-19 через три недели после заражения, пишет "Днепр вечерний".

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Диагноз женщине поставили 6 апреля, болезнь протекала в легкой форме, без осложнений и пневмонии. Пациентку лечили амбулаторно под контролем семейного врача.

В итоге менее чем через месяц результаты повторного ПЦР-тестирования показали, что 93-летняя бабушка полностью выздоровела от коронавирусной болезни.

Стоит знать! Течение заболевания зависит от иммунитета человека.

Почему пожилые люди в группе риска COVID-19

Стоит понимать, что первая категория – население возраста 65+ и люди с хроническими заболеваниями, не рискуют быстрее заразиться коронавирусом.

Пожилые люди входят в группу риска из-за сложного течения COVID-19, потому что именно ослабленный иммунитет, наличие сопутствующих заболеваний и неспособность организма самостоятельно побороть инфекцию представляют смертельную опасность в случае инфицирования SARA-L-2.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости Днепра Медицина Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение Здоровье
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