В Украине от коронавируса выздоровело рекордное количество человек за сутки

По состоянию на 25 апреля в Украине зафиксировали 8 тысяч 125 случаев коронавируса. В то же время удалось установить положительный рекорд: за сутки выздоровел 181 человек.

Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга рассказал, что среди 181 человека – 19 детей, сообщает 24 канал.

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Это замечательный рекорд. За такой рекорд я хочу поблагодарить наших врачей и медицинских работников,

– сказал Степанов.

Накануне Кабмин принял постановление, определяющее условия, при которых медики, привлеченные к борьбе с COVID-19, будут получать на 300% повышенные зарплаты. Учреждения здравоохранения будут получать оплату за предоставленные услуги через НСЗУ.

Заметим, что за минувшие сутки в Украине количество инфицированных выросло на 478 случаев. В целом выздоровели 782 пациента, а 201 – умер.

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