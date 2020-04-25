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В Украине от коронавируса выздоровело рекордное количество человек за сутки

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Украина установила положительный рекорд
Украина установила положительный рекорд / Getty Images

По состоянию на 25 апреля в Украине зафиксировали 8 тысяч 125 случаев коронавируса. В то же время удалось установить положительный рекорд: за сутки выздоровел 181 человек.

Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга рассказал, что среди 181 человека – 19 детей, сообщает 24 канал.

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Это замечательный рекорд. За такой рекорд я хочу поблагодарить наших врачей и медицинских работников,
– сказал Степанов.

Накануне Кабмин принял постановление, определяющее условия, при которых медики, привлеченные к борьбе с COVID-19, будут получать на 300% повышенные зарплаты. Учреждения здравоохранения будут получать оплату за предоставленные услуги через НСЗУ.

Заметим, что за минувшие сутки в Украине количество инфицированных выросло на 478 случаев. В целом выздоровели 782 пациента, а 201 – умер.

Сколько случаев коронавируса в каждой области – читайте здесь.

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Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала

 

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Коронавирус COVID-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
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