В Украине отремонтируют 210 приемных отделений опорных больниц

В Украине сделают ремонт и наполнят современным оборудованием 210 приемных отделений опорных больниц по единым стандартам. Все для качественных медуслуг для жителей маленьких городков и сел.

Величезна кількість українців не мають під боком доступної лікарні, а повинні їхати за десятки кілометрів, щоб отримати високоякісні медичні послуги. Мова, в тому числі, і про екстрену медицину. Про це 8 травня на засіданні уряду заявив прем’єр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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Ми сьогодні це мінятимемо. Кошти нашого найбільшого платника податків НАК "Нафтогаз" напряму підуть на будівництво і реконструкцію приймальних відділень по всій Україні. Ми говоримо про проєкт на суму щонайменше 6 мільярдів гривень,

– заявив Шмигаль.

Він також зазначив, що за даними аудиту, за результатами 2020 року "Нафтогаз" сплатить 39,7 мільярда гривень у вигляді дивідендів. При цьому вже сплачено 8,5 мільярда гривень.

"Найбільша державна компанія має працювати для людей, тому більша частина цих коштів піде якраз на розвиток – будівництво доріг та реконструкцію приймальних відділень лікарень, наповнення їх відповідним сучасним обладнанням за однаковим стандартом", – сказав прем’єр.

Що таке опорна лікарня? Медичний заклад, у якому працює найбільше лікарів, де є найбільше медичного обладнання, який працює цілодобово, і основна умова – шлях пацієнта до лікарні не має перевищувати годину. Ці лікарні укладають контракти з державою і вона фінансово їх підтримує.

Дивіться відео з засідання уряду 6 травня: