В Украине пересмотрят карантинные ограничения в отношении людей, которые работают

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации планирует пересмотреть ограничения для людей трудоспособного возраста во время карантина. Среди инфицированных коронавирусом в Украине растет количество лиц в возрасте от 18 до 50 лет.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.

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Мобильность населения от 18-ти до 50-ти лет – большая. Это большая группа риска. Поэтому нужно будет пересмотреть наши меры и внести изменения в карантин, чтобы влиять и на эту группу населения, чтобы уменьшить число зарегистрированных случаев,

– отметил Ляшко.

Сейчас в Украине зафиксировано 218 случаев заболевания коронавирусом, 6 человек умерли, 4 – выздоровели.

Больше всего случаев заражения в:

Ивано-Франковской области – 24 (2 летальных) случая;

Киевской области – 32 случая;

Тернопольской области – 25 случаев (1 летальный);

Киеве – 47 случаев;

Черновицкой области – 47 (1 летальный) случаев.

Также умерла одна женщина из двух инфицированных на Житомирщине. И один из четырех случаев на Сумщине оказался смертельным.

Чрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала