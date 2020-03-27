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В Украине пересмотрят карантинные ограничения в отношении людей, которые работают

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Карантинные ограничения могут сделать более строгими / 5 канал

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации планирует пересмотреть ограничения для людей трудоспособного возраста во время карантина. Среди инфицированных коронавирусом в Украине растет количество лиц в возрасте от 18 до 50 лет.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.

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Мобильность населения от 18-ти до 50-ти лет – большая. Это большая группа риска. Поэтому нужно будет пересмотреть наши меры и внести изменения в карантин, чтобы влиять и на эту группу населения, чтобы уменьшить число зарегистрированных случаев,
– отметил Ляшко.

Сейчас в Украине зафиксировано 218 случаев заболевания коронавирусом, 6 человек умерли, 4 – выздоровели.

Больше всего случаев заражения в:

  • Ивано-Франковской области – 24 (2 летальных) случая;
  • Киевской области – 32 случая;
  • Тернопольской области – 25 случаев (1 летальный);
  • Киеве – 47 случаев;
  • Черновицкой области – 47 (1 летальный) случаев.

Также умерла одна женщина из двух инфицированных на Житомирщине. И один из четырех случаев на Сумщине оказался смертельным.

НС в УкраїніЧрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Виктор Ляшко Здоровая жизнь
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