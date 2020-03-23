В Украине планируют создать мобильные группы для выявления коронавируса

Министерство здравоохранения рассматривает вопрос создания мобильных групп, которые будут помогать семейным врачам диагностировать коронавирус.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко “Мы рассматриваем вопрос создания дополнительных мобильных групп, которые будут помогать семейным врачам. Они будут теми, кто первыми встречаются с больными. Сначала в телефонном режиме, затем принимается решение о выходе к ним домой, чтобы диагностировать болезни, проводить быстрые тесты. После этого будут принимать решение о дальнейшем лечении больного”.

По его словам, при необходимости больного госпитализируют и будут оказывать помощь в отделениях интенсивной терапии. Сейчас в Минздраве пересматривают стандарты оказания медицинской помощи, потому что постоянно происходят обновления информации.



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