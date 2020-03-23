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В Украине планируют создать мобильные группы для выявления коронавируса

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Министерство здравоохранения рассматривает вопрос создания мобильных групп, которые будут помогать семейным врачам диагностировать коронавирус.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
“Мы рассматриваем вопрос создания дополнительных мобильных групп, которые будут помогать семейным врачам. Они будут теми, кто первыми встречаются с больными. Сначала в телефонном режиме, затем принимается решение о выходе к ним домой, чтобы диагностировать болезни, проводить быстрые тесты. После этого будут принимать решение о дальнейшем лечении больного”.

По его словам, при необходимости больного госпитализируют и будут оказывать помощь в отделениях интенсивной терапии. Сейчас в Минздраве пересматривают стандарты оказания медицинской помощи, потому что постоянно происходят обновления информации.


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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение Здоровье Виктор Ляшко Профилактика заболеваний
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