В Украине планируют запретить продажу сигарет с вкусовыми добавками

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Планы МЗ
Планы МЗ / Скриншот с заседания Верховной Рады

В Минздраве планируют серьезно бороться с табакокурением, чтобы сократить количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний среди населения.

На заседании Верховной Рады руководитель МЗ Зоряна Скалецкая заявила о том, что в министерстве планируют сократить количество больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на 10%.

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Зоряна Скалецька – голова Міністерства Охорони Здоров'я

"Це ті зобов'язання, які Україна взяла на себе вже 5 років назад, але вони досі на етапі підготовки і узгодження, але не прийняті."

 

Что планируется реализовать

  • Регламентация электронных сигарет и новейших табачных изделий;
     
  • Полностью запретить рекламу табачных изделий в интернете;
     
  • Запретить продажу сигарет с вкусовыми и ароматизированными добавками;
     
  • Увеличение предупреждений на упаковке;
     
  • Публичная отчетность табачных корпораций о составе табачной продукции;

    Также Зоряна Скалецкая заявила о намерениях запретить продажу табачных изделий несовершеннолетним. В Украине давно действует этот запрет, однако, очевидно, плохо контролируется.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Зоряна Скалецкая Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Табак Медицина
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