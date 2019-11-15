В Украине планируют запретить продажу сигарет с вкусовыми добавками
В Минздраве планируют серьезно бороться с табакокурением, чтобы сократить количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний среди населения.
На заседании Верховной Рады руководитель МЗ Зоряна Скалецкая заявила о том, что в министерстве планируют сократить количество больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на 10%.
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Зоряна Скалецька – голова Міністерства Охорони Здоров'я
"Це ті зобов'язання, які Україна взяла на себе вже 5 років назад, але вони досі на етапі підготовки і узгодження, але не прийняті."
Что планируется реализовать
- Регламентация электронных сигарет и новейших табачных изделий;
- Полностью запретить рекламу табачных изделий в интернете;
- Запретить продажу сигарет с вкусовыми и ароматизированными добавками;
- Увеличение предупреждений на упаковке;
- Публичная отчетность табачных корпораций о составе табачной продукции;
Также Зоряна Скалецкая заявила о намерениях запретить продажу табачных изделий несовершеннолетним. В Украине давно действует этот запрет, однако, очевидно, плохо контролируется.
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