В Украине планируют запретить продажу сигарет с вкусовыми добавками

В Минздраве планируют серьезно бороться с табакокурением, чтобы сократить количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний среди населения.

На заседании Верховной Рады руководитель МЗ Зоряна Скалецкая заявила о том, что в министерстве планируют сократить количество больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на 10%.

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Зоряна Скалецька – голова Міністерства Охорони Здоров'я "Це ті зобов'язання, які Україна взяла на себе вже 5 років назад, але вони досі на етапі підготовки і узгодження, але не прийняті."

Что планируется реализовать

Регламентация электронных сигарет и новейших табачных изделий;



Полностью запретить рекламу табачных изделий в интернете;



Запретить продажу сигарет с вкусовыми и ароматизированными добавками;



Увеличение предупреждений на упаковке;



Публичная отчетность табачных корпораций о составе табачной продукции;



Также Зоряна Скалецкая заявила о намерениях запретить продажу табачных изделий несовершеннолетним. В Украине давно действует этот запрет, однако, очевидно, плохо контролируется.

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