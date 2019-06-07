В Украине по-другому будут лечить ВИЧ

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В Украине по-другому будут лечить ВИЧ
В Украине по-другому будут лечить ВИЧ

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Это новейшие рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые также включают аспект общественного здоровья.

Новый клинический протокол по применению антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции утвердили 5 июня.

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Отныне каждый, кто живет с ВИЧ, независимо от количества вируса в крови, имеет право получать бесплатное лечение пожизненно.

Украина стала первой страной всех стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая официально перешла на новые стандарты лечения ВИЧ.

Новый подход предполагает схему лечения, в которую включены препарат с долутегравиром. С этим действующим веществом был разработан комбинированный препарат, который производит 9 компаний.

Одна доза стала в 6 раз дешевле и теперь для Украины она стоит 5 грн 40 копеек. Из-за сочетания нескольких действующих веществ, пациенту будет достаточно принимать одну таблетку каждый день.

 
ВИЧ – симптомы
  1. Усталость и быстрая утомляемость;
  2. Повышение температуры или лихорадка;
  3. Увеличение лимфоузлов на шее;
  4. Потеря веса;
  5. Гипергидроз (повышенная потливость);
  6. Грибковые инфекции (имеется в виду и грибок ногтей и стоп, молочница и др.).

Протокол предусматривает, что ВИЧ можно диагностировать с помощью двух быстрых тестов разных производителей. Это позволит быстрее поставить человека на учет, соответственно, быстрее начать лечение и достичь целей Глобальной стратегии ЮНЭЙДС 90-90-90.

Кроме этого, новый протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. Препараты PrEP (pre-exposure prophylaxis), которые с прошлого года есть в Украине, рекомендуется употреблять людям из групп риска:

  • людям, находящимся в дискордантных парах (в случае когда один партнер является ВИЧ-положительным, а другой – нет);
  • мужчинам, практикующим секс с мужчинами;
  • людям, употребляющим инъекционные наркотики;
  • людям, оказывающим сексуальные услуги за вознаграждение.

Изменился подход общественного здоровья для лечения и профилактики ВИЧ. Он предусматривает, что медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению ВИЧ предоставляться комплексно.

Основные элементы подхода общественного здоровья при лечении ВИЧ

  1. использование упрощенных формуляров лекарственных средств;
  2. широкое применение комбинаций с фиксированной дозой для лечения первого ряда у взрослых, подростков и детей;
  3. оказания медицинской помощи и лекарственных средств пациентам в месте оказания медицинских услуг бесплатно;
  4. децентрализация и интеграция услуг, в т.ч. перераспределение обязанностей и применение упрощенного подхода к клиническому мониторингу.

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Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Медицина СПИД Министерство здравоохранения Украины
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