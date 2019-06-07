В Украине по-другому будут лечить ВИЧ

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Это новейшие рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые также включают аспект общественного здоровья.

Новый клинический протокол по применению антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции утвердили 5 июня.

Читайте также: В каких случаях врач может отказать в подписании декларации

Отныне каждый, кто живет с ВИЧ, независимо от количества вируса в крови, имеет право получать бесплатное лечение пожизненно.

Украина стала первой страной всех стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая официально перешла на новые стандарты лечения ВИЧ.

Новый подход предполагает схему лечения, в которую включены препарат с долутегравиром. С этим действующим веществом был разработан комбинированный препарат, который производит 9 компаний.

Одна доза стала в 6 раз дешевле и теперь для Украины она стоит 5 грн 40 копеек. Из-за сочетания нескольких действующих веществ, пациенту будет достаточно принимать одну таблетку каждый день.

ВИЧ – симптомы Усталость и быстрая утомляемость; Повышение температуры или лихорадка; Увеличение лимфоузлов на шее; Потеря веса; Гипергидроз (повышенная потливость); Грибковые инфекции (имеется в виду и грибок ногтей и стоп, молочница и др.).

Протокол предусматривает, что ВИЧ можно диагностировать с помощью двух быстрых тестов разных производителей. Это позволит быстрее поставить человека на учет, соответственно, быстрее начать лечение и достичь целей Глобальной стратегии ЮНЭЙДС 90-90-90.

Кроме этого, новый протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. Препараты PrEP (pre-exposure prophylaxis), которые с прошлого года есть в Украине, рекомендуется употреблять людям из групп риска:

людям, находящимся в дискордантных парах (в случае когда один партнер является ВИЧ-положительным, а другой – нет);

мужчинам, практикующим секс с мужчинами;

людям, употребляющим инъекционные наркотики;

людям, оказывающим сексуальные услуги за вознаграждение.

Изменился подход общественного здоровья для лечения и профилактики ВИЧ. Он предусматривает, что медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению ВИЧ предоставляться комплексно.

Основные элементы подхода общественного здоровья при лечении ВИЧ

использование упрощенных формуляров лекарственных средств; широкое применение комбинаций с фиксированной дозой для лечения первого ряда у взрослых, подростков и детей; оказания медицинской помощи и лекарственных средств пациентам в месте оказания медицинских услуг бесплатно; децентрализация и интеграция услуг, в т.ч. перераспределение обязанностей и применение упрощенного подхода к клиническому мониторингу.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.