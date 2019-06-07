В Украине по-новому будут лечить ВИЧ

Министерство здравоохранения утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Отныне каждый, кто живет с ВИЧ, в независимости от количества вируса в крови, имеет право получать бесплатное лечение пожизненно, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Украина первой из стран Восточной Европы и Центральной Азии одобрила новые рекомендации ВОЗ. Так, согласно этим правилам, как основную схему лечения будут использовать препарат с долутегравиром.

Министерство здравоохранения Украины “С этим действующим веществом был разработан комбинированный препарат, который производит 9 компаний. Благодаря этому стоимость одной дозы препарата стала дешевле в 6 раз и в настоящее время для Украины стоит 5 грн 40 копеек”.

Отныне диагностировать ВИЧ возможно только 2 быстрыми тестами различных производителей, что позволит быстрее поставить человека на учет и быстрее начать лечение.

Министерство здравоохранения Украины “Самая большая инновация нового протокола — введение подхода общественного здоровья для лечения и профилактики ВИЧ. Он предусматривает, что медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению ВИЧ будут предоставляться комплексно. Подходы будут упрощены и стандартизированы, а доступ украинцев к качественным медицинским услугам улучшится”.

Основными элементами такого подхода являются:

использование упрощенных формуляров лекарственных средств;

широкое применение комбинаций с фиксированной дозой для лечения первого ряда у взрослых, подростков и детей;

оказание медицинской помощи и лекарственных средств пациентам в месте оказания медицинских услуг бесплатно;

децентрализация и интеграция услуг, в т.ч. перераспределение обязанностей и применение упрощенного подхода к клиническому мониторингу.

ВИЧ – что это? Ретровирус, который влияет на ДНК, а также на нервную систему. Эта инфекция убивает клетки человеческой иммунной системы. В результате больной страдает от всех бактерий вокруг, даже самых незначительных. Его иммунитет становится чрезвычайно ослабленным. СПИД без ВИЧ существовать не может. А вот ВИЧ без СПИДа – вполне.

Также принятый МЗ протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции.

Препараты PrEP (pre-exposure prophylaxis), которые с прошлого года есть в Украине, рекомендуется употреблять группам риска:

людям, находящимся в дискордантных парах (в случае когда один партнер является ВИЧ-положительным, а другой – нет);

мужчинам, практикующим секс с мужчинами;

людям, употребляющим инъекционные наркотики;

людям, оказывающим сексуальные услуги за вознаграждение.

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