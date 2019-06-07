В Украине по-новому будут лечить ВИЧ
Министерство здравоохранения утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Отныне каждый, кто живет с ВИЧ, в независимости от количества вируса в крови, имеет право получать бесплатное лечение пожизненно, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Украина первой из стран Восточной Европы и Центральной Азии одобрила новые рекомендации ВОЗ. Так, согласно этим правилам, как основную схему лечения будут использовать препарат с долутегравиром.
Отныне диагностировать ВИЧ возможно только 2 быстрыми тестами различных производителей, что позволит быстрее поставить человека на учет и быстрее начать лечение.
Основными элементами такого подхода являются:
- использование упрощенных формуляров лекарственных средств;
- широкое применение комбинаций с фиксированной дозой для лечения первого ряда у взрослых, подростков и детей;
- оказание медицинской помощи и лекарственных средств пациентам в месте оказания медицинских услуг бесплатно;
- децентрализация и интеграция услуг, в т.ч. перераспределение обязанностей и применение упрощенного подхода к клиническому мониторингу.
Также принятый МЗ протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции.
Препараты PrEP (pre-exposure prophylaxis), которые с прошлого года есть в Украине, рекомендуется употреблять группам риска:
- людям, находящимся в дискордантных парах (в случае когда один партнер является ВИЧ-положительным, а другой – нет);
- мужчинам, практикующим секс с мужчинами;
- людям, употребляющим инъекционные наркотики;
- людям, оказывающим сексуальные услуги за вознаграждение.
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