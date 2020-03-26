В Украине почти 200 больных коронавирусом: ЦОС
В Украине подтвердили 196 случаев коронавируса Covid-19. За последние сутки специалисты обнаружили 40 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.
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По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
За последние сутки лабораторно удалось выявить 40 новых случаев заражения.
Важно! В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины за сутки исследовала более 1 050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала
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