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В Украине подтвердили 10 861 случай заражения коронавирусом

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Кількість хворих на коронавірус в Україні 1 травня
Кількість хворих на коронавірус в Україні 1 травня / Getty Images

В Украине коронавирусную инфекцию лабораторно обнаружили у 10 861 человека. За последние сутки количество больных увеличилось на 455.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 1 мая.

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По состоянию на 1 мая в Украине уже 10 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 413 пациентов выздоровели.

Так, количество смертей за последние сутки увеличилось на 11. Большая часть летальных случаев сопровождалась хроническими заболеваниями.

За сутки число заболевших выросло на 455. Из них – 37 детей и 91 медработник. В общем 30 мая был госпитализирован 121 человек.

Наибольшее количество больных зафиксировано в Черновицкой области – 1 667. На втором месте антирейтинга больных украинцев занимает город Киев – 1 453.

Степанов отметил, что с 11 мая в Украине начнется смягчение карантинных ограничений.

Количество больных коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область — 425 случаев;
  • Волынская область — 307 случаев;
  • Днепропетровская область — 364 случая;
  • Донецкая область — 70 случаев;
  • Житомирская область — 390 случаев;
  • Закарпатская область — 432 случая;
  • Запорожская область — 260 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 899 случаев;
  • Кировоградская область — 392 случая;
  • г. Киев — 1 453 случая;
  • Киевская область — 694 случая;
  • Львовская область — 454 случая;
  • Луганская область — 35 случаев;
  • Николаевская область — 126 случаев;
  • Одесская область — 296 случаев;
  • Полтавская область — 211 случаев;
  • Ровненская область — 658 случаев;
  • Сумская область — 103 случая;
  • Тернопольская область — 793 случая;
  • Харьковская область — 274 случая;
  • Херсонская область — 120 случаев;
  • Хмельницкая область — 92 случая;
  • Черновицкая область — 1 667 случаев;
  • Черкасская область — 296 случаев;
  • Черниговская область — 50 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 1 мая 2020 года в Центр поступило 1 254 сообщения о подозрении на COVID-19. В целом с начала 2020 года их было 30 316.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Коронавирус в Украине Здоровая жизнь
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