В Украине подтвердили 10 861 случай заражения коронавирусом
В Украине коронавирусную инфекцию лабораторно обнаружили у 10 861 человека. За последние сутки количество больных увеличилось на 455.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 1 мая.
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По состоянию на 1 мая в Украине уже 10 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 413 пациентов выздоровели.
Так, количество смертей за последние сутки увеличилось на 11. Большая часть летальных случаев сопровождалась хроническими заболеваниями.
За сутки число заболевших выросло на 455. Из них – 37 детей и 91 медработник. В общем 30 мая был госпитализирован 121 человек.
Наибольшее количество больных зафиксировано в Черновицкой области – 1 667. На втором месте антирейтинга больных украинцев занимает город Киев – 1 453.
Степанов отметил, что с 11 мая в Украине начнется смягчение карантинных ограничений.
Количество больных коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область — 425 случаев;
- Волынская область — 307 случаев;
- Днепропетровская область — 364 случая;
- Донецкая область — 70 случаев;
- Житомирская область — 390 случаев;
- Закарпатская область — 432 случая;
- Запорожская область — 260 случаев;
- Ивано-Франковская область — 899 случаев;
- Кировоградская область — 392 случая;
- г. Киев — 1 453 случая;
- Киевская область — 694 случая;
- Львовская область — 454 случая;
- Луганская область — 35 случаев;
- Николаевская область — 126 случаев;
- Одесская область — 296 случаев;
- Полтавская область — 211 случаев;
- Ровненская область — 658 случаев;
- Сумская область — 103 случая;
- Тернопольская область — 793 случая;
- Харьковская область — 274 случая;
- Херсонская область — 120 случаев;
- Хмельницкая область — 92 случая;
- Черновицкая область — 1 667 случаев;
- Черкасская область — 296 случаев;
- Черниговская область — 50 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 1 мая 2020 года в Центр поступило 1 254 сообщения о подозрении на COVID-19. В целом с начала 2020 года их было 30 316.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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