В Украине подтвердили 10 861 случай заражения коронавирусом

В Украине коронавирусную инфекцию лабораторно обнаружили у 10 861 человека. За последние сутки количество больных увеличилось на 455.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 1 мая.

Читайте также Как справиться со стрессом и страхами во время карантина

По состоянию на 1 мая в Украине уже 10 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 413 пациентов выздоровели.

Так, количество смертей за последние сутки увеличилось на 11. Большая часть летальных случаев сопровождалась хроническими заболеваниями.

За сутки число заболевших выросло на 455. Из них – 37 детей и 91 медработник. В общем 30 мая был госпитализирован 121 человек.

Наибольшее количество больных зафиксировано в Черновицкой области – 1 667. На втором месте антирейтинга больных украинцев занимает город Киев – 1 453.

Степанов отметил, что с 11 мая в Украине начнется смягчение карантинных ограничений.

Количество больных коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область — 425 случаев;

Волынская область — 307 случаев;

Днепропетровская область — 364 случая;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область — 390 случаев;

Закарпатская область — 432 случая;

Запорожская область — 260 случаев;

Ивано-Франковская область — 899 случаев;

Кировоградская область — 392 случая;

г. Киев — 1 453 случая;

Киевская область — 694 случая;

Львовская область — 454 случая;

Луганская область — 35 случаев;

Николаевская область — 126 случаев;

Одесская область — 296 случаев;

Полтавская область — 211 случаев;

Ровненская область — 658 случаев;

Сумская область — 103 случая;

Тернопольская область — 793 случая;

Харьковская область — 274 случая;

Херсонская область — 120 случаев;

Хмельницкая область — 92 случая;

Черновицкая область — 1 667 случаев;

Черкасская область — 296 случаев;

Черниговская область — 50 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 1 мая 2020 года в Центр поступило 1 254 сообщения о подозрении на COVID-19. В целом с начала 2020 года их было 30 316.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье